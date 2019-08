DINAMO BI OVIH DANA MOGAO OSTATI BEZ POLA MOMČADI: Sprema li se Modrima katastrofa kolosalnih razmjera?

Mnogo će toga u ovom nadolazećem razdoblju ovisiti o Zoranu Mamiću koji će vagati treba li igrača prodati ili ne

U području Maksimirske 128, kao da se osjeti neko vrlo neugodno zatišje pred buru. Sve je naizgled idealno. Modri su izborili Ligu prvaka, u blagajnu se ove sezone slilo 25 milijuna eura, a može i još mnogo više, trener Nenad Bjelica nastavio je raditi vrhunski posao s ekipom, u prvenstvu sve ide kao podmazano, svi su zdravi, ozljeda nema, a što je najvažnije, nitko od ključnih igrača nije napustio svlačionicu. Za sada.

Naglašavamo kako je prijelazni rok još uvijek aktivan, a ovih ćemo dana ući u onu najizazovniju zonu za klubove poput Dinama, takozvani “panic buy” period kada klubovi s jakom platežnom moći, a koji se nisu uspjeli osnažiti u dosadašnjem razdoblju transfer-roka, kreću u nasilno dovođenje generalno mladih zvijezda i igrača u formi. Dinamo pliva u takvima. Livaković, Perić, Moro, Gojak, Ademi, Oršić, Petković i, dakako, Dani Olmo. Svi su oni potencijalne mete stranih klubova i nije isključeno da će neki od njih i napustiti Maksimir u sljedećih nekoliko dana.

Olmo najbliže odlasku

Iako se nitko od igrača nije izjasnio da želi otići niti je zatražio upis na transfer-listu, ovoga se ljeta dosta spekuliralo oko odlazaka nekih igrača koje smo spomenuli, posebice Livakovića, Petkovića, Ademija, Mora i Olma. Olmo je navodno imao ponude u visini od 25 do 30 milijuna eura, ali Dinamo čeka onu od 40 milijuna eura, što je moguće baš u razdoblju panične kupnje koje slijedi.

Olma su tražili Milan, Bayern, Leverkusen, Dortmund, ranije i Tottenham, ali od toga neće biti ništa, i još mnogi drugi klubovi. Livakovića je tražio Porto, Marseille, ali nudili su samo 6,5 milijuna eura, dok je Dinamo navodno tražio oko 10 milijuna eura. Ponavljamo, ulazimo u zonu kada klubovi više ne pitaju za cijenu i kupuju kako bi pokrpali rupe.

Moro, Gojak i Petković

Bilo je ponuda i za Nikolu Moru, i to iz SAD-a, a cifra je bila impresivna – čak 15 milijuna eura. No mladi Hrvat nije htio igrati u MLS-u. Moro je u formi, mlad je i potencijalni reprezentativac. Prije ga je tražio Milan, ali dogovora nije bilo. Imao je ponešto ponuda i Bruno Petković, navodno ga je tražio Bordeaux i nudio 10 milijuna eura, ali ta je ponuda odbijena. Međutim, Petković, koji je ujedno i Vatreni, navodno ima još ponuda i to s mnogo boljih.

Spomenimo kako je i Gojaku porasla cijena, a cijela je Europa mogla vidjeti kako je riješio utakmicu s Rosenborgom sam samcat, i to nekoliko minuta nakon što je ušao u igru u drugom poluvremenu uzvratnog susreta doigravanja Lige prvaka. Gojaka su dosad tražili Werder i Schalke, kao i francuski Lille, a sve su opcije i dalje otvorene.

Teški dani

Uglavnom, mnogo će toga u ovom nadolazećem razdoblju ovisiti o Zoranu Mamiću koji će vagati treba li igrača prodati ili ne, ali će jednako tako ovisiti i o igračima jer ne pita se samo klub u ovom slučaju. Morat će odvagati ponajviše zbog toga što im se može dogoditi da igrač bude nezadovoljan stopiranjem transfera, a pogubno je za momčad u redovima imati nezadovoljnog igrača koji ruši moral ili, još gore, više takvih igrača. Teški su dani pred vodstvom Dinama, mora se priznati.