DINAMO BI MOGAO SRUŠITI MANCHESTER CITY: Pronašli smo zanimljiv način kako Bjelica može nadmudriti Guardiolu

U teoriji je svatko pobjediv, a zanimljivo je kako bi od svih ekipa u skupini Dinamo možda mogao najviše ugroziti City

Ždrijeb Lige prvaka nije pretjerano dobar, ali nije niti loš za Dinamo. U Monte Carlu su kuglice Dinamu donijele Atalantu, Šahtar i favorita za naslov prvaka, Manchester City. Kao što smo ranije pisali, nije baš da Dinamo u potpunosti nema šanse. Sa Šahtarom se defitinivno da igrati, s Atalantom će biti dosta muke, ali nisu nepobjedivi, dok je kod Guardioline momčadi baš sve jasno – šanse za pobjedu gotovo da i nema.

Međutim, je li to baš zaista tako? U teoriji je svatko pobjediv, pa tako i Pep Guardiola, a zanimljivo je kako bi od svih ekipa u skupini Dinamo možda mogao najviše ugroziti City i katalonskog stratega. Doći ćemo do toga, ali prvo se valja pozabaviti izjavama Guardiole, odnosno podcjenjivačkim komentarima tamošnjih medija i navijača.

ANALIZIRALI SMO IMA LI DINAMO ŠANSE U LIGI PRVAKA: Evo koja je utakmica ključna, tko je ‘dark horse’ i kako igraju protivnici Modrih

Mediji i navijači

“Manchester City ima savršenu skupinu, a najteži suparnik ‘Građanima’ neće biti Atalanta, Dinamo ili Šahtar, već dugačka putovanja,” smatra The Independent, koji još kaže, “Gostovanja u Ukrajinu, Hrvatsku i Italiju natjerat će Guardiolu da rotira momčad. No, bez obzira na sve, City je apsolutni favorit.”

Novinar The Daily Maila smatra kako bi bila senzacija da Manchester City ne osvoji prvo mjesto. “S obzirom na kvalitetu Cityja i njegove suparnike, momčad Pepa Guardiole trebala bi rutinski proći skupinu,” piše The Daily Mail.

Navijači se pak sprdaju tvrdeći kako je City dobio skupinu “smrti”, ali samo zato što će morati proputovati oko šest tisuća kilometara, odnosno kako Guardiola ima tako laku skupinu da može u Ligi prvaka odmarati udarne igrače.

ENGLEZI SE VRLO RUŽNO SPRDAJU S DINAMOM: Navijači najavljuju skidanje rekorda, a Daily Mail je pretjerao

Pep nema pojma s kim igra

Guardiola, koji je inače vrlo studiozan i puno pažnje pridaje analitičkoj pripremi utakmice, priznao je kako ove sezone nije pogledao niti jednu utakmicu svojih protivnika, uspio je malo pohvatati tek nešto malo Gasperinijeve Atalante.

“Nisam pogledao nijednu utakmicu Šahtara ove sezone. Ustvari, nisam gledao ni Dinamo ni Atalantu. Doduše, trenera Atalante djelomično poznajem i prošle sezone je igrao različito iz utakmice u utakmicu, što je dosta neuobičajeno za Italiju”, priznao je Guardiola, koji realno nije niti imao razloga gledati ove tri momčadi, ali baš je u tome velika prednost Dinama.

Konkretno kada govorimo za Dinamo, Španjolac nema pojma protiv koga njegova momčad igra. Pripremu će temeljiti na onome što vidi na snimkama, a vjerojatno zna vrlo malo i o igračima, kao i o kvaliteti i idejama Nenada Bjelice. U tome leži jedna prednost zagrebačkog kluba, iako su, ponavljamo, šanse i dalje vrlo, vrlo male za ikakvu senzaciju protiv Cityja, momčadi koja igra možda i najbolji nogomet na svijetu.

‘So there is a chance’

Kako slavni komičar Jim Carrey kaže, kada u kultnoj komediji “Dumb and Dumber” u ulozi Lloyda konačno susretne svoju ljubav Mary i ona mu kaže da postoji šansa 1:1 000 000 da budu zajedno – “So you are telling me, there is a chance”? Šalimo se malo, naravno, ali otprilike takve su šanse da “modri” naprave senzaciju.

No, hajmo pogledati onda u teoriji tu malu šansu i kako bi je i kada Dinamo mogao iskoristiti. Dinamo svoj sedmi nastup u Ligi prvaka otvorit će 18. rujna na stadionu Maksimir protiv Atalante. U 2. kolu “modri” će 1. listopada gostovati na stadionu Etihad protiv engleskog prvaka Manchester Cityja. Slijedi dvostruki program protiv Šahtara. U 3. kolu Dinamo 22. listopada gostuje u Harkovu, a uzvrat je 6. studenog u Zagrebu. U petom kolu, 26. studenog Dinamo će gostovati u Milanu na stadionu San Siro gdje će Atalanta igrati jer se njezin stadion renovira, a u posljednjem kolu 11. prosinca na Maksimir dolazi engleski prvak.

Može li City pasti?

Dinamo će svoju priliku, a Bjelica svoj doktorat, moći odraditi 11. prosinca na Maksimiru protiv Cityja. Šanse su, kao što smo rekli, kao one Carryjeva Lloyda, ali postoji caka. Igrat će se posljednje kolo, City će vjerojatno već nakon prva četiri kola imati prolaz i moći će u posljednju utakmicu ući malo rasterećenije, u B postavi, iako niti to samo po sebi nije hendikep jer B momčad Cityja je, kao što Mourinho kaže, konkurentna za naslov prvaka Engleske. Nije niti Pep Guardiola popustljiv trener i voli gaziti slabije od sebe, to je već puno puta dokazao, ali baš bi ovaj put mogao malo popustiti, evo i zašto.

Naime, Dinamova utakmica dolazi u zanimljivom vremenskom prozoru. Manchester City igra sa zagrepčanima taman između dva velika derbija. Prvi je onaj mančesterski 7. prosinca, potom je Dinamo za četiri dana, a onda tri dana kasnije igra u gostima kod Arsenala. Liga prvaka je prestiž i elitno je natjecanje, ali svim trenerima Premiershipa najvažnija je liga. Eto, baš je tu prilika za Dinamo. Motivacije će biti puno više nego kod Cityjevih igrača, Pep će možda biti glavom već u Arsenalu, možda će se više usredotočiti na pripremu te utakmice i post-analizu one s Unitedom, a isto bi se mogli ponijeti i njegovi igrači.

Da, malo je nategnuto, ali čuda su se na Maksimiru već događala, pa zašto onda ne bi pao i City?

OVAJ SMO OBRAZAC VIDJELI VEĆ DESETAK PUTA: Čitajte između redaka – znate li što znači dolazak Olmova brata u Dinamo?