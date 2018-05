DINAMO BI MOGAO DOBITI NOVE VLASNIKE, ZNA SE I KOGA: ‘To je kao da nekom pedofilu daš da vodi vrtić’

‘To je kao da nekom pedofilu daš da vodi vrtić’

Zagrebački Dinamo, izgledno je, završiti će u vlasništvu bogatog Kineza! Vijest je to koju je u četvrtak objavio Večernji list, a koja se, prema pisanju spomenutog medija, ovih dana širi sportskim i poduzetničkim krugovima, ne samo u Zagrebu, već je stigla i do Njemačke.

‘Dokaz da se nešto ozbiljno kuha oko pretvorbe Dinama’

I to je, prema Večernjem, “dokaz da se nešto ozbiljno kuha oko pretvorbe Dinama, koji očito neće još dugo djelovati kao udruga građana”. Nadalje, u tekstu se ističe kako je navodno riječ o bogatoj kineskoj grupaciji, a znakovito je to i da je delegacije Dinama prije sedam mjeseci u Kini potpisala suradnju s Chengdu Sports Industry koja uključuje prenošenje znanja nogometne škole Dinama otvaranjem nogometnih kampova u Kini, sudjelovanjem Dinamove nogometne škole na turnirima mlađih uzrasta u Kini te dolazak kineskih igrača na turnire i u kampove u Hrvatsku.

Nazvali smo za komentar Thomasa Bauera

“No, osim Chengdu Sportsa očito ima još Kineza koji su spremni uložiti u Dinamo, i to velik novac u privatizaciju kluba”, piše Večernji list. Tim povodom nazvali smo Thomasa Bauera, navijača Dinama, da nam prokomentira navedeno:

“Definitivno, ova uprava nema nikakav legitimitet da pokreće bilo kakvu privatizaciju jer je do lakta ukaljana u razne afere i kaznene optužnice za ilegalno i nedopušteno izvlačenje novaca iz Dinama”, kazao nam je Thomas Bauer i nastavio:

Uprava Dinama nema legitimitet da bi to radila’

“Nije bitno bili to Kinezi, Arapi, Bugari ili Rusi, nije bitko tko ulazi, bitno je da ta Uprava s tim ljudima nema legitimitet da bi to radila. Kad bi se uprava Dinama promijenila s ljudima koji nisu upleteni u afere i koji financijski i kriminalno nisu okaljani, imalo bi smisla da se započne privatizacija, iako sam ja protiv privatizacije jer sam mišljenja da je članski model bolji. To je kao da nekom pedofilu daš da vodi vrtić. Sad, hoće li taj dječji koštati 1000 ili 2000 kuna, to je nebitno, ako se uzme u obzir da taj pedofil vodi vrtić”.

Ukoliko bi uistinu Dinamo završio u vlasništvu Kineza, u početku bi ostavili Mamićeve ljude u klubu, piše Večernji list. Velikoj većini Dinamovih navijača, posebno Bad Blue Boysima, i nije baš “drag” takav scenarij jer se protive aktualnom vodstvu. Kako vi to komentirate?

“Naravno kad je to usluga za uslugu, ako me shvaćate. ‘Evo, mi ćemo vam srediti da kupite klub, a vi nas ostavite da ga vodimo. To je to”, zaključio je Thomas Bauer.