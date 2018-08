DILAVER O SUKOBU DINAMOVIH I HAPOELOVIH IGRAČA U IZRAELU: ‘Nitko neće tući moje suigrače dok sam ja na terenu’

Bivši Bad Blue Boys dobio je priliku upoznati novog Dinamovog stopera

Prošlog se tjedna u Maksimiru dogodio zanimljiv susret. Jedan od strastvenijih Dinamovih navijača, nekad i član BBB-a Dragan Kelava Kela izrazio je želju da upozna Emira Dilavera, a Dinamov Odjel za odnose s javnošću tu želju mu je i ispunio.

“Oduševio me Dilaver, odmah me kupio svojom borbenošću. Čovjek ostavlja srce na terenu i baš sam želio s njim razgovarati. Prije njega su me na isti način kupili Ognjen Vukojević i Arijan Ademi, obožavam takve igrače”, rekao je Kelava za Sportske Novosti.

Veliki borac i vođa

“Lijepo je to, sretan sam što su navijači u meni prepoznali nešto pozitivno. Nije lako doći u velik klub poput Dinama i u tako kratkom roku zadovoljiti navijače. A gospodin Kelava već nekoliko desetljeća prati Dinamo, tko zna koliko je igrača vidio, a poželio je razgovarati sa mnom iako sam tek došao u Maksimir!”, rekao je Dilaver pa dodao:

“Sretan sam zbog toga, imponira mi to, potvrda je da ono što radim – dobro radim! I svakako ću se truditi da budem još i bolji”

UTAKMICU DINAMA I HAPOELA SKORO ZASJENIO INCIDENT: Pogledajte naguravanje koje je zamalo preraslo u tučnjavu

Jedna anegdota iz Beer Sheve najbolje opisuje kakav je Dilaver igrač i vođa momčadi. U jednom trenutku je na terenu došlo do prepirke kod koje su igrači Hapoela nasrnuli na Olma, a Dilaver je prvi skočio u obranu suigrača i odgurnuo zajapurene Izraelce. Poslije utakmice je o toj situaciji rekao:

“Nitko neće tući moje suigrače dok sam ja na terenu! Ako ih netko treba tući, onda ću to ja učiniti…”