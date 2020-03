DEVASTIRAJUĆE POSLJEDICE KORONAVIRUSA NA VATRENE: Dalić ostaje bez petorice važnih igrača, ali ima i još gori scenarij

Hrvatska nogometna reprezentacija krajem ožujka igra prestižni turnir u Dohi, na kojem bi se trebala sudariti s Portugalom i Švicarskom

Ispada da su ozljede i forma reprezentativaca zapravo najmanje briga Zlatka Dalića, a najveća bi mogao biti, ha pogađate, koronavirus. Naime, čak petorica Dalićevih odabranika igra u srcu europskog žarišta ovog smrtonosnog virusa, Italiji. Interov Marcelo Brozović, Milanov Ante Rebić, Atalantin Mario Pašalić, Cagliarijev Marko Rog i Fiorentinin Milan Badelj, trenutno su zatočeni u Italiji i ne smiju napuštati regiju zbog straha od širenja virusa.

Hrvatska nogometna reprezentacija krajem ožujka igra prestižni turnir u Dohi, na kojem bi se trebala sudariti s Portugalom i Švicarskom, a na kojem bi se također trebalo dobro profitirati, navodno oko milijun eura za ta dva ogleda. Pravila s koronavirusom su jasna. Ako stanovnici ili nogometaši iz Italije žele napustiti državu i otići, primjerice eto, u katarsku Dohu, moraju u dvotjednu karantenu i tek onda smiju ući u Katar. To znači da ne bi smjeli trenirati i igrati utakmice, a to je, dakako, neizvedivo.

Jedino što ovdje može promjeniti situaciju jest da Katarani puste reprezentativce Hrvatske, Švicarske, Belgije i Portugala bez da odrade karantenu. Vjerojatnost je velika da će se to i dogoditi jer na turniru u Dohi najavljena su sva najveća nogometna imena, poput Cristiana Ronalda i Romelua Lukakua, pa si baš i ne mogu priuštiti fijasko sa karantenom.

Odgoda ili otpis?

Dalić tu može olakšati Kataranima, ali to će gadno osakatiti Vatrene. Može izostaviti s popisa igrače iz Italije, dakle onu petoricu koju smo nabrojali u uvodu, no to bi značilo da će izgubiti svu širinu u veznom redu i da će ostati bez krilnog igrača iz udarne postave. Ipak, za vjerovati je da će domaćin ovdje morati izaći u susret reprezentacijama koje je pozvao na prestižni turnir ili ga jednostavno – odgoditi. Nema smisla da Hrvatska ili bilo koja druga reprezentacija riskira ili još gore plaća penale domaćinu ako na turnir ne povede najveće zvijezde, kao što je bio slučaj 2018. godine na turneji u SAD-u kada Luka Modrić nije igro drugu utakmicu pa je Savez morao platiti oko pola milijuna dolara penala.

No, jedna je stvar u cijeloj priči, barem za sada, prihvatljiva, a to je činjenica da u karantenu moraju samo igrači koji dolaze iz Italije, dok za ostale to pravilo, još uvijek, ne vrijedi. No, do 23. ožujka, kada Vatreni putuju s okupljanja u Zagrebu prema Dohi, svašta se može promijeniti.