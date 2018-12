DETALJI IŽIVLJAVANJA NAD 16-GODIŠNJAKOM U TROGIRU: ‘Vikali su mu da će ga prebiti ako zaigra, da će mu noge polomiti’

‘Vikali su mu da će ga prebiti ako zaigra, da će mu noge polomiti’

Bizaran slučaj dogodio se na XIV. Memorijalnom malonogometnom turniru Pere Brešan – Jeva, koji se održao u školskoj dvorani u Trogiru u organizaciji kluba navijača Torcide Trogir.

Kaštelanski futsal klub Bonito saznao je od organizatora, uoči samog početka utakmice četvrtfinala XIV. Memorijalnog malonogometnog turnira Pere Brešan, da im jedan igrač ne smije nastupiti jer u privatnom životu navija za Dinamo. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Javili se suigrači, igrač želi ostati anoniman

Tako se Memorijalni malonogometni turnir Pere Brešan, umjesto dobre zabave i jednog praznika futsala u Trogiru, pretvorio s veliku bruku i sramotu koja je odjeknula Hrvatskom. U Trogiru se, kako piše 24 sata, iživljavaju nad 16-godišnjim dječakom koji želi ostati anoniman. No javili su se njegovi suigrači…

“Nakon te utakmice došao nam je organizator i rekao: ‘Čuo sam da u vašoj momčadi igra jedan dečko koji navija za Dinamo? To ne može, to je protiv pravila’. Pogledali smo ga u čudu i pitali ‘kakve su to gluposti’. On je bio uporan da je to zabranjeno. Otišli smo kući i razmišljali što napraviti. Počeli smo se dopisivati u grupi i odlučili da nećemo doći na sljedeću utakmicu”, kazao je Valentino i dodao:

Tražili od organizatora da pokaže pravila turnira

“Tražili smo od organizatora da nam pokaže pravila turnira i izdvoji dio gdje piše da ne smije igrati nitko tko navija za Dinamo. Naravno da tog dijela nema, pa nam je rekao da je to nepisano pravilo. Izašli smo na teren, a onda se do nas spustilo nekoliko Torcidaša i napali su dečka koji navija za Dinamo. Vikali su mu da će ga prebiti ako zaigra, da će mu noge polomiti. Pazite, dečko ima 16 godina! I kad je sudac označio početak, mi smo stajali kao kipovi 30 sekundi, čestitali protivniku i napustili teren. Podržala nas je protivnička momčad, podržao nas je i dio gledatelja, samo Torcida nije”.

Za kraj je kazao kako im se od organizatora ispričao…

“Nitko. Baš nitko. U našem klubu ima igrača koji navijaju za Rijeku, Osijek, Dinamo, Hajduk… Nikad to nismo gledali jer nas to ne zanima, svi smo kao jedan”, izjavio je Valentino.