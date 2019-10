DETALJ KOJI JE SVIMA PROMAKAO: Guardiola uhvatio Olma nasamo, Dinamova zvijezda otkrila što ga je Pep ispitivao

Olmo je u razgovoru za norveški Viasport kazao kako je razgovarao s Pepom Guardiolom

Najbolji i najskuplji nogometaš Dinama, Dani Olmo, nažalost nije imao priliku pokazati svu raskoš svojih vještina protiv Manchester Cityja. Dinamo je poražen u drugom kolu Lige prvak 2:0 na mančesterskom Etihadu, a Olmo je gotovo cijelu utakmicu baš kao i cijela momčad bio duboko na svojoj polovici u kompaktnom bloku čuvajući rezultat.

Nije to bila nimalo laka utakmica za Dinamova Španjolca, u jednom je trenutku prvog poluvremena zaradio tešku ozljedu glave kada ga je bek Cityja, Joao Cancelo, udario nogom u glavu i raskrvario mu glavu. Olmo se vratio s povezom oko glave i odradio utakmicu do kraja.

“Ma kakva ozljeda. To je samo udarac, dobiješ bandažu i ideš dalje”, kazao je Olmo nakon utakmice, a onda je otkrio jedan vrlo zanimljiv detalj.

Susret s Pepom

Olmo je u razgovoru za norveški Viasport kazao kako je razgovarao s Pepom Guardiolom i da se ovaj zanimao za njegov napredak.

“Upoznali ste jednog od bogova Barcelone, vi ste bili u Barceloni, što ste s njim pričali? O sličnim iskustvima u Barceloni?”, upitao ga je novinar o susretu s Pepom.

“Pričali smo kako mi je u Zagrebu, kako se snalazim u Dinamu i zapravo o ničem drugom previše. Poželio mi je sreću u svim sljedećim utakmica, a i ja njemu isto tako”, rekao je Olmo i zatim komentirao utakmicu.

“Znali smo kako će to izgledati, da će njihova krila raditi dva na jedan na mojoj strani, kao i na drugoj. I ja i cijela momčad morali smo igrati obranu i davati sve od sebe. Nismo imali puno šansi, ali smo se dobro obranili od njihovih prigoda. Dobro smo odigrali i ovo je dobra priprema za ono što nas čeka dalje, a to su dvije utakmice sa Šahtarom. No, sada ćemo se koncentrirati na domaće prvenstvo, a za utakmice Lige prvaka pripremat ćemo se kad za to dođe vrijeme”, izjavio je Olmo.