DETALJ KOJI GOTOVO NITKO NIJE PRIMIJETIO: Je li moguće da Mamić opet, i to ispod radara, sprema novu veliku smjenu u Dinamu?

Zamislite sada situaciju. Mladi ste i perspektivni u svom poslu, radili ste dugo godina na svakakvim pozicijama da biste se konačno probili do posla koji ste sanjali cijeloga života. Vjerojatno imate stotinu scenarija kako ga što bolje raditi, stotinu ideja kako ga poboljšati, razmišljate kako svojim vještinama poboljšati rad vaše kompanije i kako što bolje voditi ljude pod sobom, a morate se svojski potruditi jer vaš je prethodnik bio najbolji zaposlenik tvrtke u novijoj povijesti, barem kada je u pitanju zarada.

Međutim, ista ta kompanija koja vam je nakon godina čekanja pružila priliku istovremeno na drugu, manje značajnu, poziciju, dovodi visokokvalificiranog i provjereno dobrog stručnjaka, koji je praktički vaš vršnjak i već se do sada dokazao u konkurentskoj kompaniji. Štoviše, bio je jedan od najboljih zaposlenika u posljednjih desetak godina. Kako biste se osjećali da vam tvrtka kojoj ste odani i u kojoj ste toliko čekali šansu, još praktički nije ni pokazala novo radno mjesto, a već u pripremi ima vašeg nasljednika?

Jasna poruka treneru

Možda jesmo malo iskarikirali situaciju s ovim opisom, ali iz našeg kuta gledišta to izgleda baš tako. Perspektivni trener Igor Jovićević još nije službeno niti preuzeo Dinamo, a ovi u klub na mjesto šefa akademije dovode Željka Kopića. Da, pozicije nisu usko povezane, ali postoji “kvaka”. Kopić bi se trebao baviti poslom koji nema baš nikakve veze sa seniorima, osim što će njegovi igrači tamo stići jednoga dana i što ih on mora za to pripremiti, ali opet, kojom je to drugom pozicijom Dinamo mogao “zakapariti” trenera visokog kalibra?

Nisu mu mogli dati mjesto trenera Dinama 2, jer je to naprosto degradirajuće i tamo već navodno planiraju dovesti bivšeg lidera obrane Gocu Sedloskog, koji je dosad vodio Široki Brijeg i to je svakako “upgrade” za njegovu karijeru. Nisu Kopiću mogli dati niti mjesto sportskog direktora jer tamo ordinira prvi i najjači bastion Zdravka Mamića u Dinamu, Zoran Mamić. Za sve ostale pomoćne pozicije, Kopić je prevelika riba. Mogli su jedino izmišljati neku novu, ali time bi pak poslali još jasniju poruku Jovićeviću.

Mamićeva želja

Posao šefa omladinske škole zapravo je vrlo lijepa stavka u Kopićevu CV-u, ali uvjereni smo kako će mu netko u klubu, možda eto Mamić, obećati da će jednoga dana dobiti šansu na mjestu trenera seniora. Do tada, posao šefa škole čini se sasvim pristojnim, radi se u uredu, plaća je vjerojatno vrhunska, menadžerirat će cijelu Dinamovu mladu mašineriju i čekaš iz prikrajka da ovaj u A momčad “isfuša” svoj posao.

Inače, nije zgorega spomenuti da je Mamić već htio Kopića u Dinamu. Bilo je to 2016. godine kada je Kopić još vodio Slaven Belupo. Dinamo je opet imao proljetnu krizu na klupi, a na koncu je Kopiću posao preoteo Cico Kranjčar. No, bio je tada vrlo blizu Dinama, planiralo ga se navodno dovesti i u Lokomotivu odakle bi jednog dana kada trener Dinama posrne, baš on uskočio na njegov posao, ali na kraju je otišao u redove najvećeg rivala.

S Hajdukom je Kopić pokazao da spada u hrvatsku trenersku elitu. No, Hajduka se trener brzo zasite, i oni se zasite trenera pa je tako Kopić, koji je svakako jedan od najboljih stručnjaka koji su vodili “bile” u posljednjih desetak i više godine, na koncu ipak morao otići. Kako posla u Hrvatskoj nije bilo, Kopić je počeo raditi na Cipru, ali sada se, igrom slučaja, otvorilo podosta mjesta u Dinamu i nedvojbeno je Kopić kadar koji zaslužuje biti ovdje.

Znak nepovjerenja?

No, pitanje je na koncu, je li to baš u potpunosti fer prema Jovićeviću? Dinamo je, zahvaljujući Mamiću, postao tvrtka, prava privatna tvrtka s nemilosrdnim upravljačkim modelom i baš se tako ophodi prema svojim zaposlenicima, nemilosrdno. Radi dobro bit ćeš nagrađen, “kiksaj” par puta i gotov si. Zaposlenike skupo plaćaju, nekada ovi brzo izgore, zasite se, ne “sjedne” im posao, ne snađu se, posvađaju se s vladarom iz Međugorja i realno Dinamu treba brzo rješenje ako se neki od tih scenarija i dogodi.

Kopić je Dinamov osigurač, ali je ujedno može stvarati i veliki “pressing” Jovićeviću koji će sada morati što prije dati što bolje rezultate ili barem zadovoljiti ono što siva eminencija želi, a to su plasman u Europu, dominacija u HNL-u i uzlet barem dvije, tri mlade zvijezde na kojima se može pokrpati budžet. Nimalo lak posao, a još k tome znate i da je klub već dovodi vašeg nasljednika koji će, eto, tu negdje čekati da vi zabrljate.

Možda se to može protumačiti i kao znak nepovjerenja, ne prevelikog, ali male doze nepovjerenja jer i prije Kopića u igri za trenera Dinama 2 bio je Sergej Jakirović, bivši i neosporno talentirani trener koji se dokazao u ligi, ali ta je priča na koncu otpala. No, bila je dobar indikator da se Dinamo želi što bolje osigurati ako Jovićević ne ispuni brzo ne ispuni očekivanja jer niti Kopić niti Jakirović ne bi predugo čekali na slabijim pozicijama.

Na koncu da naglasimo. Ne kažemo da Mamić, to jest Dinamo, već spremaju smjenu Jovićeviću, ali s obzirom na to kako se Dinamo odnosio s trenerima u Mamićevoj eri, malo što nas zapravo može iznenaditi.