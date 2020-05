DETALJ IZ NAJGORE BARCINE UTAKMICE KOJI JE MALO TKO VIDIO: ‘Messi to zaista nije zaslužio, sram me jer sam mu to napravio’

U jednom trenutku te utakmice Messi je pao na travu, a Robertson je u naletu bijesa rukama gurnuo Messijevu glavu

Jedan od najboljih bekova svijeta, Liverpoolov, Andy Robinson, gostovao je u podcastu kod Petera Croucha i tamo je progovorio o sukobu s Lionelom Messijem koji se dogodio na utamici polufinala Lige prvaka prošle sezone, a u kojoj je engleska momčad preokrenula 3:0 iz utakmice na Camp Nouu, u 4:3 na svom Anfieldu.

U jednom trenutku te utakmice Messi je pao na travu, a Robertson je u naletu bijesa rukama gurnuo Messijevu glavu. Sudac nije vidio taj incident i Robertson nije kažnjen. Godinu dana kasnije Liverpoolov bek ponovio je kako mu je žao što se taj incident uopće dogodio.

‘Pokazao sa nepoštovanje’

“Ponekad se na terenu ponašam kao navijač, a ne kao profesionalni nogometaš. To mi je mana… Fabinho i ja smo pratili Messija, završili smo na travi i onda sam ga malo počupao za kosu. Nije bio presretan zbog tog mog poteza i uvjeravam vas da nikad ne bih ponovio nešto slično. Žalim zbog toga, posebno jer mi sad to stalno svi spominju. Pokazao sam nepoštovanje prema najboljem igraču svih vremena, ne znam što mi je bilo. Nisam razmišljao”, rekao je Robertson.

Zatim je još malo nahvalio Messija.

“U prvoj utakmici sam se borio s njim koliko sam mogao, a on je zabio dva gola i svi su pričali o njemu. Smatram da je on najbolji svih vremena. Bilo je situacija da su ga dvojica naših veznjaka udarala, a on je nastavljao trčati prema meni. Zastrašujuće je što sve može taj čovjek, nekad jednostavno morate igrati na sreću protiv njega. Toliko je dobar”, rekao je Robertson.