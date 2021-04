‘Čuo sam se baš sa Slavenom prije nekoliko dana, kaže da mu je sve perfektno, da je zadovoljan’

Poznati hrvatski nogometni trener, bivši nogometaš i reprezentativac Hrvatske Nikola Jurčević, javio nam se jučer nakon prve četvrtfinale utakmice Dinama i Villareala u Europskoj ligi i detaljno prokomentirao ju. Više o tome pročitajte – OVDJE.

Deset godina surađivao s Bilićem, igrao s njim i u reprezentaciji

No, znate kako je to s Jurom, razgovor se često oduži i ode na neki drugi smjer, na druge teme. Deset godina, i više, radio je sa Slavenom Bilićem i na klupi Hrvatske, kao i u Rusiji u Lokomotivu, Turskoj, West Hamu, sve do njegovog odlaska u samostalne trenerske vode, one u Dinamu i na izborničkoj klupi Azerbajdžana. Jura je jedan od ljudi koji jako dobro poznaje Bilića. I iz igračkih dana u reprezentaciji Hrvatske, kao i sad iz trenerskih. Znaju se ono, kako se kaže, sto godina…

I nije se baš nitko nadao da će zajedno s njim na klupi Čekičara nadmudriti trenerske veličine kao što su Jose Mourinho, Arsene Wenger, Jurgen Klopp, Louis van Gaal, da će rušiti velikane engleskog nogometa… Sva četverica su na kraju morali pružiti ruku Juri i Nani. Iz Bešiktaša su Slaven i Nikola, zajedno sa svojim stručnim stožerom, ljudima s kojima su surađivali, otišli poput pobjednika…

“Na kraju krajeva, ne zna se da jedan Bešiktaš, u tom periodu kad je bio treći, bez obzira na svoju veličinu, uopće niti bio kandidat za prvo mjesto u turskoj Süper Lig, jer je bio u teškoj situaciji. Bile su to godine velikih problema, kad je klub igrao dvije godine na drugom stadionu, čak na dva-tri različita stadiona… Bilo je i financijskih problema. Znači, momčad nije bila na razini borbe za prvaka, a on ju je na tu razinu doveo. To pokazuje i dokazuje činjenicu da je taj ugovor potpisan na dvije godine odrađen do kraja, uz jedan oproštaj i uprave i navijača od nas na jedan veličanstven način, čemu svjedoče i fotografije. To se rijetko događa. Ono, da se održi presica na kojoj se oprašta od trenera koji je u klubu bio dvije godine. Pa mislim, bi li se takvo što dogodilo da netko nije svoj posao obavio kako spada?!”, kazao nam je Nikola Jurčević u velikom razgovoru u srpnju 2020.

Oproštaj od Bešiktaša

Jura nam je tada poslao i priloženu fotografiju…

“O tome vam pričam. Pa nije to baš bio luzerski odlazak. Fotografija govori više od tisuću riječi”.

Jučer smo ga upitali je li se čuo, čuje li se sa Slavenom Bilićem, koji se nakon West Bromwich Albiona skrasio u Kini, gdje je prije nekoliko mjeseci potpisao dvogodišnji ugovor za tamošnji nogometni klub Peking Guoan, ambiciozan i za tamošnje okvire jak klub koji mu je osigurao i financije?

Radi se o klubu iz Pekinga koji je prošlu sezonu zaključio trećim mjestom u prvenstvu, te četvrtfinalom u azijskoj Ligi prvaka. Dejan Računica i Danilo Butorović također su s njim u stožeru. Htio je u “avanturu” povesti i Aljošu Asanovića, ali on je vezan za HNS. Inače, Biliću je Kina oduvijek bila zanimljiva. Prije tri godine Nane je bio u ozbiljnim razgovorima s predstavnicima njihova Saveza oko preuzimanja kineske reprezentacije…

Turska i Austrija idealne tenerske opcije za Juru

“Čuo sam se baš sa Slavenom prije nekoliko dana, kaže da mu je sve perfektno, da je zadovoljan. Prvenstveno ako sam dobro zapamtio, 26. travnja startaju, ali inače kaže da je odlično, što se tiče samog kluba, što se tiče zemlje, grada… To što smo pričali prije par dana, kaže da je jako dobro. Još se kompletiraju sa strancima i tako”, kazao nam je popularni Jura i osvrnuo se na svoj trenutni trenerski status, odnosno miče li se, valja li se nešto iza brda…

“Imao sam neke varijante koje mi nisu baš bile nešto previše interesantne, a ove druge koje su bile relativno blizu na kraju se nisu ostvarile, jer dosta je toga bilo poremećeno covidom. U neke zemlje nije baš tako lako ni ući zbog karantene i protokola, mjera… Imam neke kontakte i potencijalne kombinacije, nadam se da bi to negdje od ljeta, da bi se nešto moglo i dogoditi. Dosta su teška vremena, obzirom na cjelokupnu situaciju oko koronavirusa. Nije me nitko konkretno kontaktirao iz HNL-a, bile su neke naznake ali nisam imao konkretne razgovore. Znate kako je, uvijek one stvari koje su bile zanimljive su bile vezane za Tursku i Austriju u prvom redu, postojale su neke kombinacije ali se nisu do kraja konkretizirale, opcije meni najdraže i najidealnije, a postoji naravno i ona opcija B, ona je vezana više za malo udaljenije zemlje”, zaključio je Nikola Jurčević.