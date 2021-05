DERBI KOLA NA POLJUDU: Hajduk se nada pobjedi iz 4. pokušaja, Gorici se vraća najbolji igrač Kristijan Lovrić

Utakmicu Hajduka i Gorice pratite uživo u tekstualnom prijenosu od 20:10 na portalu Net.hr

Nogometaši splitskog Hajduka u srijedu od 20:10 igraju utakmicu 34. kola HNL-a protiv Gorice. Hajduk se bori za Europu s Rijekom, želi to četvrto mjesto, a Gorica je ove sezone više puta pokazala Splićanima da su opasan rival i bolja momčad. U dosadašnje tri međusobne utakmice, odigrane u aktualnoj sezoni, Gorica je pobijedila s 2:1 na domaćem terenu i s 4:2 na Poljudu, a treći susret u Velikoj Gorici završio je remijem 1:1.

Trener Hajduka Paolo Tramezzani u ovom susretu sigurno neće moći računati na Stefana Simića koji je u Varaždinu dobio treći žuti karton i mora pauzirati jednu utakmicu.

Pred novinare u Splitu je sjeo Tramezzani, te najavio utakmicu.

“Mislim da je u redu pohvaliti momke za sve ono što su napravili. Sezona je bila duga i vrlo teška. Ja sam tu oko četiri mjeseca i mi u kontinuitetu lovimo, lovimo, lovimo i lovimo”, rekao je Tramezzani, a zatim je dodao:

“Sezona je duga i naporna, a otkako sam stalno nešto lovimo. Sada smo spremni i znamo što trebamo raditi na travnjaku. Jasno je kako će krajnji ishod prvenstveno ovisiti o nama. Odigrali smo puno utakmica u kratkom periodu što je igračima čak i draže od učestalog treniranja, to je razumljivo. Dobro smo pripremljeni, znamo što nam je raditi i na što moramo pripaziti u ovom susretu. Svjesni smo da rezultat može biti poraz, remi ili pobjeda, ali uvjeren sam da će krajnji ishod uglavnom ovisiti o nama. Mi smo ti koji imamo veliku priliku koju treba iskoristiti i znam da ćemo sutra biti jako dobri. Vidim koliko željno igrači iščekuju ovaj susret i jedva čekaju početak i prvi sučev zvižduk.”

Povratak Lovrića

Kod Gorice utakmicu će zbog žutih kartona propustiti Junior, ali vraća se Babec i nakon nešto više od mjesec dana, treneru će na raspolaganju ponovno biti Kristijan Lovrić.

“Vratio sam se nakon lakše ozlijede, osjećam se odlično, lijepo je ponovno biti među svojim suigračima. Drago mi je što se vraćam na teren, želim pomoći ekipi do kraja da izborimo Europu i nadam se da ćemo u tome uspjeti. Bilo mi je jako teško gledati utakmice preko ekrana, bez da mogu pomoći, ali dečki su odradili odličan posao, na početku je možda bilo neke treme, no kasnije su se sjajno posložili”, rekao je uoči utakmce Lovrić i dodao:

“Pred nama su još tri utakmice u kojima moramo dati svoj maksimum. Sve ono što smo do sada pokazali, sada moramo pokazati još i više da bi uspjeli doći do Europe što nam je cilj od početka sezone. Želimo zadržati treće mjesto do kraja.”

Oglasio se i trener Gorice Siniša Oreščanin, nekadašnji trener Hajduka.

“Hajduk igra dobro proljeće, spletom okolnosti su promijenili formaciju i mislim da su ofenzivnije bolji. Međutim, imaju i oni svojih problema, stvari koje moraju biti bolje i koje ćemo mi probati iskoristiti. Hajduk je na Poljudu uvijek Hajduk, no mi se bavimo sobom i idemo na pobjedu. Nadamo se da ćemo uspjeti prezentirati na terenu sve što smo zamislili i da će nam to donijeti ono što želimo.”

