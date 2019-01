DEJAN LOVREN PRIZNAO: ‘Pretjerao sam, nisam zao čovjek, nisam nekome želio nanijeti zlo’

Lovren i Ramos prozivali se još od finala Lige prvaka

Sjajni hrvatski reprezentativni stoper Liverpoola Dejan Lovren dao je intervju za Sportklub, u kojem je progovorio o svom sukobu sa Sergiom Ramosom, kapetanom Reala i Španjolske.

Lovren i Ramos prozivali su se još od finala Lige prvaka u kojem je Španjolac ozlijedio njegovog prijatelja Mohamed Salaha, a sukob je doživio svoj vrhunac nakon što je Hrvatska na Maksimiru srušila Španjolsku u Ligi nacija.

Svega je tu bilo

Bilo je tu svega, od Ramosovog odgovora Lovrenu na presici kako ne želi odgovarati na frustrirane komentare od ljudi koji žele biti na naslovnicama, pa do Lovrenovog odgovora na Instagramu kako su to pi*ke obične, aludirajući na Ramosa i reprezentaciju, nakon dramatične pobjede Vatrenih nad Španjolskom u Ligi nacija…

Vruć nakon utakmice

“Bilo je to odmah nakon utakmice, vruć si, emocije naglašene. Pretjerao sam, ali važnije je da znam kako nisam zao čovjek, da nisam na taj način nekome želio nanijeti zlo”, kazao je Dejan Lovren i govorio o ljetnom hitu, svojoj zafrkanciji na društvenim mrežama zajedno sa Šimom Vrsaljko.

“Slični smo po temperamentu, volimo se zezati, a u Rusiji kako se razvijala cijela stvar spontano smo i mi počeli djelovati. Bilo je tu svega, ali ponajprije iz dobre namjere. Čujemo se često, ali čujem se i s drugim suigračima iz reprezentacije. Baš je dobra atmosfera”, istaknuo je Lovren.

Redsi vodeći u prvenstvu

Liverpool je trenutno vodeća momčad prvenstva sa osvojenih 54 boda, Tottenham zaostaje 6, City 7…

“Istina! Iako, mi si u svlačionici to ne želimo priznati. Preciznije, ne želimo s njom kao teretom kročiti kroz Premier League. Možda je to vama medijima neatraktivno, ali mi razmišljamo doista o prvoj sljedećoj utakmici. City? Sjajna momčad, znamenit trener. Vole posjed, vole nadigravanje. Ne vole naš ritam, našu okomitu ideju, našu snagu. Sudar je to dvije najbolje PL družine, postaje to – pravo rivalstvo”, objašnjava stoper Vatrenih i osvrće se na čestie kritike kojima je bio izložen…

“Život mi je ponudio puno teških trenutka i ožiljaka. Postoje dva puta: ili ćeš se predati ili naporno trenirati. Isto je tako i u životu. Borac sam. I kada nije najbolje neću se predati, odustati”, naglašava Lovren.