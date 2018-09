DEJAN LOVREN OBJAVOM NA INSTAGRAMU UDARIO PO MEDIJIMA: ‘Razmislite prije nego krenete pljuvati, ako uopće imate mozga’

View this post on Instagram

Tezak poraz, boli sigurno, ali stanite malo i razmislite(ako imate uopce mozga) prije nego sto krenete pljuvat kao i inace sto znate dragi mediji. U ovakvim situacijama ne treba traziti krivca, zajedno smo pobjedjivali sve do sada, pa cemo zajedno i gubiti. Ne smijemo potonuti i ne zelim da se zaboravi sve ono lijepo sto smo ostvarili na Svjetskom prvenstvu! Mi kakav jesmo narod odmah pljuvacka na najjace, zato i necemo nikad napredovat sa takvim stavom(odnosi se to na medije). Momci glavu gore, sljedeca utakmica je novo dokazivanje, zaboravimo na ovo sto prije, jednostavno j..beno losa vecer 😞 #iznadsvihhrvatska🇭🇷 ❤️