DEJAN LOVREN NIJE SKRIVAO TUGU: ‘Nije mi jasno zašto nam se to događa, poraz me slomio’

Hrvatski reprezentativac odigrao je dobro u porazu

Liverpool je ove subote igrao svoje prvo finale Lige prvaka od 2007., a ishod je, nažalost za engleski klub, bio isti – Liverpool je, kao i protiv Milana prije 11 godina, poražen, ovoga puta od branitelja naslova Madrida.

Utakmicu je obilježila ozljeda najboljeg Liverpoolovog napadača Mohameda Salaha, koji je nakon pola sata morao napustiti igru, ali i dvije nevjerojatne pogreške vratara Lorisa Kariusa, koje su donijele Madridu treći uzastopni naslov.

‘Prošli smo dalek put, a…’

Jedan od boljih pojedinaca u redovima Liverpoola, uostalom, i asistent za pogodak Manea, bio je hrvatski reprezentativac Dejan Lovren.

Nakon poraza, Lovren je otvorio dušu u intervjuu za Sportske novosti.

“Ne mogu naći riječi kojima bih opisao ovaj poraz, posebno jer se dogodio na ovakav način. Prošli smo dalek put, napravili fantastičan posao i na to moramo biti ponosni. Nakon toliko nesreća, ozljeda koje su nas pratile tijekom cijele sezone, sve se opet ponovilo u finalu. Nije mi jasno zašto nam se to događa, čime smo to zaslužili. Žao mi je najviše zbog naših navijača, ljudi su koji su u Kijev stigli sa svih krajeva svijeta. Prvi je gol pao iznenada, šokirao nas je, ali uspjeli smo se vratiti. Vjerovali smo da možemo, a onda su oni zabili gol kakav više nikad neće zabiti”, rekao je Lovren.

Teško je, ali vjeruje da će se Liverpool vratiti

“Vjerujem u nas, vjerujem u ovu momčad i zato sam siguran da ćemo sljedeće sezone opet biti pravi. Kao momčad rastemo iz dana u dan, osjeti se to u klubu i na terenu. Teško je, bolno je, slomljen sam, ali vratit ćemo se još jači. Ponosan sam na sve što smo napravili, ponosan sam na navijače, na momčad, na naš klub. Najlakše je nakon ovakvog poraza prstom uprijeti u vratara, to će svi napraviti, ali kad radimo greške, radimo ih svi zajedno kao momčad, isto kao i kad pobjeđujemo. Netko je morao biti heroj, netko je morao biti taj nesretni igrač. Žao mi je Kariusa, nije zaslužio da mu se to dogodi, naporno je radio. On je jedan od glavnih igrača, jedan od najzaslužnijih što smo došli do finala”, dodao je Liverpoolov stoper.

Bit će spreman za Rusiju

“Najbitnije je da smo se plasirali u Ligu prvaka, a osobno mi je bitno da sam zdrav. Nisam ozlijeđen i bit ću spreman za reprezentaciju. Bit će snage za Rusiju, iako će mi biti teško. Imao sam najmanje slobodnog vremena preko zime, jedini igram u engleskoj ligi. Nadam se da ću se uspjeti odmoriti. Vidjet ću kad ću se priključiti reprezentaciji, razgovarat ćemo”, zaključio je Lovren.