Real Madrid pošteno se izblamirao u šesnaestini finala španjolskog Kupa kralja. Kraljevski klub izgledao je kao prosjački nakon što su završili produžeci – ispali su od trećeligaša Alcoyana u scenariju koji apsolutno nitko nije mogao predvidjeti.

Očekivano, Real je u drugom sastavu dominirao susretom, a u 45. minuti stigli su do vodstva od 1:0. Militao je bio strijelac i činilo se da je priča za klub iz španjolske treće lige završena. No bilo je to daleko od kraja.

Real Madrid are knocked out of the Copa del Rey by third-division Alcoyano 🤭 pic.twitter.com/PsaXoVEfiN — B/R Football (@brfootball) January 20, 2021

Casanova za veliko veselje

Kraljevi su doživjeli šok u 80. minuti, kad je Solbes pogodio za 1:1, a Zidaneu je ulazak u produžetke označio alarm za uzbunu. Uz Benzemu, koji je ušao još u 67. minuti, poslao je na teren zvijezde Asensija, Hazarda i Kroosa, no to ovaj poraz čini još i težim.

U 20. minuti produžetka Alcoyano ostaje s igračem manje, no pet minuta kasnije Casanova je nekako zaveo loptu i natjerao ju da uđe u mrežu nakon izvrsno odigrane kontre domaćeg sastava.

Luka Modrić nije ni bio u kombinacijama za ovaj susret, mislio je Zidane da mu hrvatski maestro neće trebati. Krivo je mislio i čeka ga sutra puno objašnjavanja.