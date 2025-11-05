Alonsu stigla sjajna vijest: Real dogovorio dolazak velikog pojačanja?

Dan nakon poraza Real Madrida na gostovanju kod Liverpoola u ligi prvaka, treneru 'Kraljevskog kluba' Xabiju Alonsu stigla je sjajna vijest - madridski klub dogovorio je dolazak velikog pojačanja.

Francuski Foot Mercato objavio je u srijedu da je Real postigao usmeni dogovor s francuskim stoperom Dayotom Upamecanom i on bi trebao na kraju ove sezone, kada mu istekne ugovor s Bayern Munchenom, besplatno stići u Madrid.

🚨💣 BREAKING: Real Madrid & Dayot Upamecano have reached a VERBAL AGREEMENT! @Santi_J_FM pic.twitter.com/wUGB2zrFwG — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 5, 2025

Očekuje se da će Real u narednim prijelaznim rokovima biti aktivan, ali madridski klub ne namjerava raditi velike transfere.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Planiraju velike zvijezde dovoditi pri kraju ugovora s njihovim klubovima, kada ih mogu dobiti po nižoj cijeni, ili čekat da ugovor istekne kako bi oni bez odštete stigli u Madrid.

takav pristup već im je upalio s Antonijom Rudigerom, Davidom Alabom, Trentom Alexander-Arnoldom, Kylianom Mbappeom, a čini se da će Upamecano nastaviti niz.

POGLEDAJTE VIDEO: Donna se večer prije dvoboja Dinama i i Celte javila s Maksimira