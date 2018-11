DAVOR ŠUKER PREDVIĐA OPUŠTENIJU ŠPANJOLSKU U ZAGREBU: ‘Znam da se neće ponoviti Elche’

Hrvatska sutra na Maksimiru dočekuje vodeću momčad svoje skupine u Ligi nacija

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) Davor Šuker nada se kako će se Španjolska “malo opustiti” u četvrtak te je uvjeren kako se neće ponoviti utakmica od prije dva mjeseca kada je Hrvatska doživjela poraz od 0-6.

‘Boli me utakmica sa Španjolskom’

“Boli me utakmica sa Španjolskom. Imam veliko poštovanje prema njoj, to je moj drugi dom. No barem smo izbjegli okršaj na Svjetskom prvenstvu“, rekao je Šuker u intervjuu za španjolske sportske novine Marca.

Španjolska je na svjetskom prvenstvu ispala u osmini finala pa je Hrvatska u četvrtfinalu odmjerila snage s Rusijom. No u rujnu je u Elcheu, na startu Lige nacija, pobijedila Hrvatsku sa 6-0 nanijevši joj najteži poraz ikada.

‘Znam da se neće ponoviti Elche’

“Znam da se neće ponoviti Elche. U toj utakmici su naši igrači bili pali nakon Svjetskog prvenstva, a Španjolska je momčad visoke razine”, rekao je Šuker dodavši: “Naš cilj je plasirati se na Europsko prvenstvo”.

Hrvatska u četvrtak u Zagrebu mora pobijediti Španjolsku, a onda i Englesku u nedjelju u Londonu da bi izborila završni turnir Lige nacija. “Vatrene” će predvoditi najbolji nogometaš svijeta Luka Modrić.

‘Čitav svijet obožava Modrića’

“Nevjerojatno što je postigao. Čitav svijet ga obožava zbog njegove igre, zbog skromnosti, zbog mirnoće. On predvodi momčad te smo ponosni što ga imamo. Nadam se da će još puno godina igrati za reprezentaciju”, izjavio je Šuker.

Šuker, koji je igrao za Real Madrid od 1996. do 1999. godine, vjerovao je da će Modrić dobiti nagradu za najboljeg nogometaša svijeta u 2018.

‘Dobro je da nisu pobijedili Messi ili Ronaldo’

“Da, zbog svega što je osvojio s Real Madridom i Hrvatskom. Modrić je iza sebe imao 4,5 milijuna stanovnika jedne male zemlje. Dobro je da nisu pobijedili Messi i Ronaldo, a nadam se da će Modrić osvojiti i Zlatnu loptu (nagradu koju će idući mjesec dodijeliti časopis France Football)”, napomenuo je predsjednik HNS-a.

Šuker kaže kako je Hrvatska osvojila srebrnu medalju u Rusiji zbog zajedništva.

“S jednom loptom, navijačima i 11 igrača na terenu i trenerima ujedinili smo čitavu zemlju. I to u trenutku kada svijet svakim danom postaje sve razjedinjeniji. To je također naša pobjeda”, rekao je.

U posebnom sjećanju ostala mu je utakmica osmine finala s Danskom u kojoj je Hrvatska nakon 1-1 pobijedila na jedanaesterce.

“Kada ustanem i razmišljam o Svjetskom prvenstvu sjetim se utakmice s Danskom. Bila je to atomska bomba. Promašen penal (Modrić), primljeni gol na samom početku…sve ono što se ne smije dogoditi na Svjetskom prvenstvu. No to smo nadišli. Znam kako funkcionira svlačionica i znam kada u očima igrača mogu vidjeti pobjedu, kada se u zraku osjeća pobjeda”, rekao je.

„Znao sam da ćemo napraviti nešto veliko, da ćemo pobjeđivati, da ćemo zabiti jedan gol više od Rusije, jedan više od Engleske…To se osjećalo u svlačionici, u autobusu, u hotelu…Imam to iskustvo iz 1998. godine, a to sam sada opet bio osjetio. Zato sam bio miran. Uoči utakmice s Engleskom sam rekao da ćemo pobijediti upravo zbog jedinstva koje je vladalo”, dodao je Šuker.