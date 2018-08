DARIJO SRNA PO PRVI PUT JAVNO PROGOVORIO O KALVARIJI KOJU JE PROŽIVLJAVAO U TIŠINI: ‘Bilo je strašno, duboka muka…’

Legendarni bivši kapetan Hrvatske Darijo Srna prvi je put javno progovorio što ga je sve snašlo u doping aferi

Bivši legendarni kapetan Vatrenih Darijo Srna kaže da “nije više isti čovjek kao prije kalvarije”, u razgovoru za Sportske novosti. U današnjem tiskovom izdanju ovaj sportski dnevni list donio je intevju s čovjekom koji je za nacionalnu momčad igrao u 134 službene utakmice i zabio 22 gola.

Petnaest godina nosio je dres Hrvatske

Petnaest godina nosio je dres Hrvatske, kapetanski predvodio generaciju koja je već unaprijed bila predodređena za velike stvari. Nije ga bilo na SP-u, ali ako je tko zaslužio biti vinovnik tog uspjeha u Rusiji, onda je to zasigurno on.

No, Darijo je itekako zaslužan za ovaj uspjeh i u njemu je i njegov potpis, ostavština, zbog svega što je ostvario u reprezentaciji, kao i zbog toga što je bio kapetan upravo vinovnicima povijesnog uspjeha na SP-u…

Godinu dana bio van nogometa

Kažu da se u legendu ulazi nakon kalvarije. Kad prođeš stazu punu trnja, onda pobjeđuješ. Ako je to uistinu tako, onda je Darijo prvak svijeta. Godinu dana Srna je bio van nogometa zbog doping afere.

Nakon procesnih protokola nogometne organizacije i svjetske antidopinške agencije pokazalo se kako je Srna nenamjerno i krivnjom drugih uzeo kontaminiran vitaminski preparat. Srna nije htio puno goviriti o tome. Uglavnom je šutio za medije. Nekako je u tišini proživljavao sve te teške trenutke…

‘Bilo je to bolno iskustvo’

“Bilo mi je toliko teško da je fizički boljelo. Osjetio sam kolika je duboka muka kada te snađe kazna za nešto što nisi kriv, kad ispaštaš zbog tuđih grešaka. Posljedica toga je da ti zabrane ono što najviše voliš. Bilo mi je strašno”, kazao je u uvodu opsežnog razgovora za SN Darijo Srna i nastavio otvoreno govoriti o svojoj kalvariji…

“Da, bilo mi je teško zbog svega, ne samo zbog sankcija. Bilo je to bolno iskustvo. Znao sam da ništa nisam napravio, odnosno da sam se ponašao onako kako sam to uvijek činio u karijeri. I onda kad se saznalo da se u uobičajenim nadomjescima koje svi koriste, zbog površnog pristupa onih koji su za to bili odgovorni, našao neki trag nedozvoljenog sastojka, kao da sam bio u noćnoj mori. Sve čekaš da ćeš se probuditi, da je sve to samo ružan san, ali opet spoznaja da živiš tešku stvarnost, ne svojom krivnjom i zbog nekog sastojka koji ionako nemaju veze sa stimuliranjem fizičkih mogućnosti sportaša. To me ubilo u pojam”, otvoreno je priznao slavni hrvatski nogometaš i dodao kako je sve to prošao uz pomoć i ljubav supruge Mirele, djece, a rekao je kako je razgovarao i sa psihologom.

Razlaz sa Šahtarom

U intervjuu je govorio i o razlazu sa Šahtarom, klubom za koji je također igrao 15 godina. Objasnio je i navodnu “priču” o nekakvim sukobom s Rinatom Ahmetovom, vlasnikom kluba Šahtjar iz Donjecka čiji je Darijo bio kapetan dugi niz godina…

“Ta priča o nekakvom sukobu s gazdom kluba Ahmetovom posljedica je jednog tajk-showa u Kijevu u kojem često zbijaju šale na račun Šahtara, koji je glavni konkurent Dinamu. Onde su složili tu priču da se Ahmetov naljutio na mene i da zato više neću biti dio kluba. Neozbiljna priča, ali još neozbiljnije kako su to neki dočekali pa plasirali kao krunski dokaz da me Šahtjar otjerao. Taj klub i ja uvijek ćemo biti vezani”, dao je do znanja Darijo Srna.