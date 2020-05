Bivši igrač zagrebačkog Dinama Dani Olmo odigrao je cijelu utakmicu za pobjedničku momčad. To mu je prvi put da ima punu minutažu u Bundesligi otkako je stigao u Njemačku

Nogometaši RB Leipziga uvjeljivo su u nedjelju pobijedili na gostovanju Mainz s 5:0 u 27. kolu Bundeslige i približili se drugoplasiranoj Borussiji iz Dortmunda na samo tri boda.

Leipzig je dominirao od samoga početka i poveo u 11. minuti, strijelac je bio Timo Werner, a u 23. Yussuf Poulsen povisuje na 0:2. Do kraja poluvremena Marcel Sabitzer je praktički riješio pitanje pobjednika svojim golom za 3:0 u 36. minuti.

Nakon tri minute igre u drugom poluvremenu Werner zabija za 0:4, a u 75. minuti isti igrač postigao je i svoj treći gol na utakmici za konačnih 0:5. Sažetak utakmice pogledajte OVDJE.

Olmo konačno u prvom planu

Bivši igrač zagrebačkog Dinama Dani Olmo odigrao je cijelu utakmicu za pobjedničku momčad. To mu je prvi put da ima punu minutažu u Bundesligi otkako je stigao u Njemačku.

Nakon što u prošloj utakmici nije dobio ni minute, Olmo je u ovom susretu ostavio jako dobar dojam. Krenuo je na poziciji desnog krila, što nikako nije njegova prirodna pozicijia, no kad se spustio na “desetku”, došao je puno više do izražaja. Odmah nakon utakmica španjolski AS se raspisao o Olmu. Naveli su da je njegov povratak u postavu Leipziga bio “ključan” za veliku pobjedu te da je bivši igrač Dinama bio jedan od najaktivnijih u momčadi Juliana Nagelsmanna.

Na njegov su nastup reagirali navijači na društvenim mrežama. Evo što su napisali:

A very promising performance from Dani Olmo today, he was brilliant in the last 30 minutes when he switched to a #10 — Tom (@T_Owen1875) May 24, 2020

What's your opinion on Dani Olmo I feel like he can be the next big thing but I feel like Sabitzer has to leave to bring him out. — FI~¯_(ツ)_/¯ (@Shaunr95I) May 24, 2020

Una sinfonía completa la del Leipzig en su visita al Mainz. Con un Werner desatado hacia portería, un Dani Olmo trabajando para el equipo, y un doble pivote, Kampl y Sabitzer, muy complementarios en movimientos y roles dentro del partido. Señor equipo ha formado Nagelsmann! pic.twitter.com/F0SvhZ6CHU — A un Toque (@_AUnToque) May 24, 2020