Sastanak u Splitu između Grada, Hajduka i HNS-a na čelu s Marijanom Kustićem

U ponedjeljak će se u Splitu napokon dogoditi toliko potrebni i nužni sastanak između HNS-a, Grada Splita i Hajduka. Glavna je tema dolazak Mađara na Poljud i povratak Vatrenih u Split nakon više od četiri i pol godine i one nesretne svastike na praznom stadionu protiv Italije. Izvršni odbor HNS-a jednoglasno je digao ruke za Poljud jer su se Splićani, a za to postoji i dokumentacija, sami istaknuli želju za domaćinstvo Mađarske.

Traže ispriku HNS-a

Što se tiče Gradske skupštine, u Splitu je 25 od 26 gradskih vijećnika također bilo za (jedan je bio suzdržan). Doduše, uz opasku da traže ispriku HNS-a zbog toga što je Hajduk trpio određene nepravde zadnjih godina. No, nastao je opći cirkus oko dolaska Vatrenih na Poljud. Naime, na Poljudu je došlo do obrata i sporan u čitavoj priči je – Hajduk!

Splićani su u svojem zadnjem priopćenju rekli da će sjesti za stol s predstavnicima Saveza, ali da će sudjelovati u organizaciji utakmice na Poljudu samo ako HNS prihvati uvjete koje mu je Hajduk još u prosincu stavio na stol. Ne treba sumnjati da će izvršni direktor HNS-a i glavni operativac Saveza Marijan Kustić pokazati puno dobre volje, ali teško će HNS biti spreman prihvatiti svih sedam točaka.

HNS spreman odmah prihvatiti povratak Udruge prvoligaških klubova?

Sportske Novosti neslužbeno doznaju da je HNS spreman odmah prihvatiti povratak Udruge prvoligaških klubova, ukinute prije pet godina. “Šuker i Savez tada su tvrdili da će oni bolje skrbiti o interesima klubova i da će izravno lakše doći do sponzora nego što je to bio slučaj dok je Udruga postojala. Naravno, Šuker i Savez proteklih pet godina nisu uspjeli u ligu uvesti nijednog novog sponzora”…

“Potvrdili su to i predstavnici nekoliko klubova s kojima smo komunicirali. Zanimljivo, jedini klub koji je čvrsto protiv povratka Udruge prvoligaša jest – Dinamo”, stoji u pisanju SN-a.

Javnost u Splitu duboko je podijeljena oko utakmice Hrvatske i Mađarske na Poljudu, iako je većina da se utakmica odigra. Torcida i dio branitelja koji su uz splitsku navijačku skupinu, kao i dio ostalih pratitelja (ne)nogometnih zbivanja, ne slažu se s radom Saveza, dok su braniteljske udruge prošlog tjedna u svom priopćenju…

‘Tko, zašto i u čije ime uskraćuje pravo hrvatskom Splitu da uživa u Vatrenima?

“Tko, zašto i u čije ime uskraćuje pravo hrvatskom Splitu da uživa u igri hrvatske nogometne reprezentacije? Sve hrvatske reprezentacije su snažno bilo hrvatskog naroda. Nikakve nesuglasice ne smiju biti razlog onemogućavanja organizacije nacionalnih utakmica na gradskim stadionima, pa tako ni na Gradskom stadionu Poljud.

Moderna Republika Hrvatska stvorena je velikim i neupitnim zajedništvom, krvlju i žrtvom hrvatskih ratnika, uz snažnu potporu hrvatskog naroda. Zahtijevamo i ne prihvaćamo nikakve razloge da se ova, kao ni sljedeće utakmice nacionalnih vrsta ne igraju u Splitu.

Tako je glasilo priopćenje kojim se oglasila Koordinacija braniteljskih udruga grada Splita i stradalničke udruge Domovinskog rata grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije kojim se uključila u rasprave oko odigravanja utakmice Vatrenih na Poljudu. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Kustić za Net.hr: ‘Naš potez nije bio ishitren, isforsiran’

Mi smo prošlog tjedna, nakon što se zakomplicirala čitava ova priča, razgovarali s Marijanom Kustićem, ključnim operativcem Saveza koji vodi “operaciju” povratka Vatrenih na Poljud, koji nam je naglasio:

“Naravno da naš potez nije bio ishitren, isforsiran… Mi smo donijeli odluku, raspravljali smo o svemu, o svim mogućnostima, smatramo kako bi ovo bilo dobro. Prvo, postoji kandidatura. Nakon toga se donosi odluka, a onda se sijeda s ljudima za stol i razgovara. Što se tiče samih razgovora glede poboljšanja odnosa HNK Hajduk i HNS-a, to nije upitno. Naravno da ćemo sjesti i dalje, razgovarati…

Ali definitivno, pregovori ne bi trebali biti između odnosa Hajduka i Saveza, nikakav uvjet ili bilo kakvih ultimatuma oko dolaska reprezentacije u Split ne bi trebalo biti. Kad je u pitanju dolazak reprezentacije, on se ne smije uvjetovati s ničim jer je reprezentacija naša svetinja. A s druge strane, što se tiče daljnjih razgovora i otvorenih pitanja, mi smo otvoreni i apsolutno smo za. Rekli smo to na prvom sastanku, naravno da ćemo i dalje raditi na tome da se problemi riješavaju”, objasnio nam je Marijan Kustić i na pitanje o mogućem otkazivanju Splićana reprezentaciji za Mađarsku, kazao:

‘Nadam se kako neće odustati od domaćinstva’

“Ja se nadam da neće odustati, ma evo ne želim uopće niti pomišljati na takvo što. Niti ne želim misliti o tome… To je ipak na Hajduku i Gradu. Naravno da će do utakmice doći. To je korektno i prema navijačima i prema Dalmaciji, kao i u konačnici prema čitavoj Hrvatskoj. Izbornik Dalić više je puta naglašavao što je želja i njegova i želja igrača, kao i čitavog HNS-a. Želimo da reprezentacija igra u Splitu zato ne želim ništa prejudicirati. Nakon što smo se odlučili za Poljud, odmah smo dobili stotine zahtjeva za ulaznicama i brojne čestitke. Svi mi u Savezu uistinu želimo na Poljud, žele to igrači, kao i tisuće navijača iz Splita i Dalmacije”, objasnio nam je ključni HNS-ovac.