DANAS BI IM OVAJ POSAO RIJEŠIO SVE PROBLEME: Barcelona na stolu imala astronomsku ponudu za Messija. Odbili su je

‘Nadam se da ću biti izabran za predsjednika i onda ću razgovarati s njim’

Barcelona je 2006. odbila ponudu Intera vrijednu 250 milijuna eura za Lionela Messija, otkrio je bivši Barcin predsjednik Joan Laporta u razgovoru za Radio Onda Cero.

Laporta je bio predsjednik Barcelone od 2003. do 2010. godine, a sada je i službeno objavio svoju kandidaturu da ponovno postane predsjednik nakon ostavke Josepa Marije Bartomeua.

“Odbili smo ponudu od 250 milijuna eura koju je 2006. poslao Inter. Massimo Moratti ga je želio dovesti u svoj klub,” kazao je Laporta pod čijim vodstvo je Barca osvojila 12 trofeja pri čemu dvije Lige prvaka i četiri naslova španjolskog prvaka.

“Nitko tko voli Barcelonu ne može sumnjati u Messija. Nadam se da ću biti izabran za predsjednika i onda ću razgovarati s njim,” dodao je.

‘Ima plan za oporavak’

Katalonski div se nalazi u teškoj financijskoj situaciji i vodstvo kluba je dogovorilo smanjenje plaća igračima i članovima stručnog stožera te tako uštedio 122 milijuna eura u ovoj sezoni, te 50 milijuna eura kroz naredne tri godine.

Španjolski mediji navode kako su dugovi Barcelone veći od 400 milijuna eura. “Imamo i plan za oporavak dramatične ekonomske situacije u klubu,” nastavio je Laporta.

“Ne možemo popraviti svijet, ali ga možemo učiniti boljim mjestom i to želimo učiniti napornim radom, strašću i ljubavlju. Želimo donijeti sreću ljudima, to nije izborno obećanje. To je etička, građanska i moralna obveza,” naglasio je Laporta.

Izbori za predsjednika Barcelone su 24. siječnja iduće godine.