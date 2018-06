Porazgovarali smo sa Tomom Šokotom uoči sutrašnjeg prvog susreta Vatrenih na SP-u protiv Nigerije

Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Kalinjingrad! Stigli su Vatreni na Baltik po prve bodove na turniru, po pobjedu nad neugodnom Nigerijom. U ruskoj luci pojavili su se u četvrtak navečer, smjestili se u hotelu Radisson, po dolasku odmah su otišli i na večeru, kako bi se i malo podružili…

Izbornik Zlatko Dalić jako dobro zna koliko su atmosfera, smijeh i optimizam bitni za dobar rezultat. Navijači Hrvatske se već dvadeset godina, još tamo od Francuske 1998. i provijesne bronce, nisu radovali nastupu u nokaut fazu…

‘Traži se prolaz u drugi krug, prekid posta na Mundijalima’

Traži se prolaz u drugi krug, prekid posta na Mundijalima. Traži se dobar rezultat. Nekima u ovoj generaciji ovo je zadnja šansa za neki dobar rezultat na velikim natjecanjima sa reprezentacijom.

Ćorluka je kazao kako je sve moguće nakon SP-a, pa i prekid reprezentativne karijere, Rakitić je također sve opcije ostavio otvorene, Subašiću je ovo vjerojatno zadnje veliko natjecanje, a tko zna, možda se oprostimo i od kapetana Luke Modrića… Pitamo se koliko je ta “posljednja prilika” opterećenje njima samima i čitavoj reprezentaciji?

“Vjerojatno im to stvara pritisak, ali to su već izgrađene ličnosti, veliki profesionalci, iskusni igrači, svašta su prošli u karijeri. Oni u glavi, na mentalnoj razini, ne mogu puno oscilirati, tako da vjerujem da će oni protiv Nigerije biti pravi. Ovo zadnja šansa, mislim da oni tako na to ne gledaju. Oni gledaju utakmicu po utakmicu, siguran sam da će im to biti jedan motiv više”, kazao nam je u uvodu razgovora Tomo Šokota, bivši nogometaš, hrvatski reprezentativac , bivši igrač zagrebačkog Dinama i slavne portugalske Benfice, koji je oduševljavao nogometne mase i igrajući za Futsal Dinamo.

Bio je dio reprezentacije 2004. godine na Euru u Portugalu, kad je izbornik bio Otto Barić. Stoga, zna koliko je ta prva utakmica bitna na turniru i što se to sve događa u glavama igrača prije važne, premijerne utakmice na velikom natjecanju:

‘Prva utakmica je jako bitna’

“Prva utakmica je jako bitna na turniru. Uvijek je to jedan stres, očekivanje, iščekivanje, svi čekaju da to krene, sigurno da su i umorni od naporne sezone, ali ova reprezentacija ima igrače koji su iskusni, stabilni, koji znaju kako se nositi sa stresom. Na kraju krajeva, ne bi igrali u takvim klubovima da ne znaju. Vjerujem da će oni naći pravi način da budu pravu u toj prvoj utakmici protiv Nigerije. Utakmica protiv Senegala pokazala je što možemo očekivati protiv Nigerije. Vidio sam neki sastav koji bi trebao zaigrati. Po meni, Luka bi trebao igrati zadnjeg veznog, a ne iza špice, Kramarić bi trebao biti polušpica. Tako smo puno opasniji, bez obzira što je Modrić protiv Ukrajine igrao malo naprijed. Mislim da bi sad trebao igrati malo povučenije, nego što to igra u svom klubu. Mandžukić, naravo, u napadu. On je uvijek opasan u skoku i u igri glavom, a Krama će oko njega te otpatke prihvaćati. Ma Mandžo je opasan, takav igrač nam treba. Mi ćemo imati sigurno taj posjed lopte, trebat će malo taj defenizivni dio odraditi, pogotovo Modrić i Rakitić, ali mislim da oni to mogu”, objašnjava nam Šokota i na naše pitanje o tom “problematičnom” lijevom boku, kazao nam je:

“Radije Strinić nego Pivarić’

“Ja tu ne bih eksperimentirao. Vidio sam da će izbornik tu staviti Vidu i Lovrena, po meni je to dobro rješenje. Vidi se da dokapetan Ćorluka nije u onoj svojoj formi, ali, ne znam, meni bi Čarli uvijek igrao. Vjerojatno je izbornik procijenio da počne s Vidom i Lovrenom. Na lijevom boku bi radije stavio Strinića nego Pivarića. Budemo vidjeli kako će biti na kraju”.

Nigerija je za Hrvatsku najveća nepoznanica u skupini D…

“Tehnički smo bolji, oni su fizički moćniji. To je bitna utakmica za nas, otvaranje prvenstva i naše grupe. Međutim, ja očekujem da ćemo naši reprezentativci biti dobri, pravi i da će to biti jedan zalet za ono što nas čeka dalje u predstojećim utakmicama”, zaključio je Tomo Šokota.

Hrvatska protiv Nigerije igra u subotu s početkom u 21.00. na stadionu Kalinjingrad. Nakon toga se reprezentativci vraćaju natrag u resort “Šumska rapsodija” u Iličevu, kako bi se pripremali za susret sa Argentinom. Nadamo se u dobrom pobjedničkom raspoloženju!