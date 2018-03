Samo u Hrvatskoj: 'Ovo je strašan skandal, ne znam kako bih to nazvao uopće!'

Dan nakon velikog fijaska hrvatskog nogometnog prvenstva i neodigrane utakmice između Dinama i Hajduka u Maksimiru oglasio se trener zagrebačkog sastava Zoran Mamić.



“Nikad nisam čuo za ovakvo nešto, kamoli da sam ikad bio sudionik ovakvog skandala. Ne znam zašto utakmica nije odigrana, meni je žao, jer igrači su se dva tjedna spremali i mukotrpno radili za tih 90 minuta”, rekao je Mamić za Sportske novosti.

Podsjećamo, dan koji je trebao biti praznik hrvatskog nogometa pretvorio se u fijasko nakon što su igrači Hajduka odlučili bojkotirati derbi. Razlog je bilo nepuštanje dijela pripadnika Torcide na stadion, budući su njihova imena bila na crnoj listi aktualnog prvaka.

“Nisam komunicirao s hajdukovcima, pozdravio sam ih kad su došli i to je to. Kad smo se zagrijavali i kad sam vidio da njih nema, shvatio sam da nešto ne valja, osim ako nisu pronašli neku novu metodu zagrijavanja. Vjerujem da će HNS naći mjere da sankcionira ovo što se dogodilo. Ovo je strašan skandal, ma ne znam kako bih to i nazvao”, dodao je Mamić.



Modri se sada okreću gostovanju kod Astre u Europa ligi, susretu koji je na rasporedu u četvrtak. Generalna proba za taj ogled u kojem Dinamo lovi posljednji vlak za europsko proljeće je izostala, pa će Mamić morati smisliti alternativni način pripreme.