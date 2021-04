Sve se ovo događa nekoliko dana nakon što je Mandžukićeva fenomenalna gesta prema Milanu odjeknula Europom

Sljedeća utakmica Milana mogla bi biti prekretnica za hrvatskog napadača Marija Mandžukića. Bivši Vatreni mogao bi se u nedjeljnoj utakmici protiv Genoe naći u prvom sastavu Milana jer je klub službeno objavio kako Zlatan Ibrahimović neće nastupiti.

Za Mandžukića bi ovo mogla biti velika prilika ako mu trener Stefano Pioli da šansu od prve minute jer se već naveliko piše kako ga Milan neće zadržati u svojim redovima nakon što sezona završi.

Nije to ni tako čudno jer je Mandžo propustio posljednjih 11 utakmica zbog problema s ozljedom. Otkad je prošle zime stigao na San Siro, upisao je samo pet nastupa, a nije zabio niti jedan gol.

Predivna gesta

Sve se ovo događa nekoliko dana nakon što je Mandžukićeva fenomenalna gesta prema Milanu odjeknula Europom. Odrekao se bivši Vatreni svoje plaće za mjesec ožujak jer nije odigrao nijednu utakmicu. Mandžukić je imao problema s ozljedama, ali gotovo nikad to nije sprječavalo nogometaše da uzmu ono što im po ugovoru pripada. No, očito, to nije slučaj kod Mandžukića.

“Iznimna gesta koja je pokazala Marijevu etičnost i profesionalizam te poštovanje prema AC Milanu”, rekao je na tu njegovu gestu predsjednik Rossonera Paolo Scaroni, prenosi talijanska agencija ANSA.

Mandžukić je sam obavijestio klub da ne želi svoju mjesečnu plaću jer nije pridonio klubu u proteklom mjesecu, a klub je njegovu plaću odlučio preusmjeriti u humanitarne svrhe.

