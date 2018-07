VRBANOVIĆ ODGOVORIO DALIĆU: ‘Tko je zvao igrače? Ne znam, ja sigurno nisam’

Damir Vrbanović prokomentirao je napetu situaciju u savezu

O tome tko je kopao jamu ispod izbornika Zlatka Dalića, hoće li on ostati na kormilu Vatrenih i što će se događati u srijedu na Izvršnom odboru HNS-a, pričao je Damir Vrbanović, izvršni direktor Saveza za Sportske novosti.

Nije bio u Americi

“Možda nisam najbolji sugovornik jer zbog poslovnih obveza nisam putovao u Ameriku, pa tu priču na znam iz prve ruke. Bio sam iznenađen što je izbornik spomenuo pokušaj smjene. Činjenica jest i svi smo bili svjedoci da je bilo određenih neugodnih situacija nakon Perua kad je pustio kući šestoricu igrača pa su se pojavili razni komentari, tako i u medijima, pitanja o tome je li to bilo primjereno, ali to je sve prošlo svršeno vrijeme. Ne poznajem niti jednu osobu koja je u mojoj blizini rekla – želimo smijeniti Dalića!”, rekao je pa nastavio:

“S njim imam izvanredno korektan odnos, zajedno smo proveli više od 40 dana, u kampu i hotelima, putovali, veselili se, skupa doručkovali, ručali, večerali, upoznao sam čovjeka i znam da je izvanredan, doista dar s neba HNS-u. Teško mi je pomisliti da postoji neka osoba koja ga je htjela u bilo kojoj fazi maknuti. Posebno zato što nas je kvalificirao na SP.”

Privatni interesi

“Je li netko pokazivao određeno nezadovoljstvo zbog nekih svojih drugih, rekao bih, privatnih interesa, doista ne znam. Ja znam samo da sam sto puta sjedio u društvu s Davorom Šukerom, razgovarali smo o Daliću i sto puta smo rekli da ima apsolutnu potporu vodstva HNS-a. Nikad nisam čuo ni “ali” ni bilo kakvu drugačiju rečenicu. Volio bih čuti o kojim se osobama radi, tko je to bio protiv Dalića.”, naglasio je Vrbanović.

Osijekova priopćenja

“Točno je da nije trebalo biti takvih priopćenja. Međutim, mi smo iz Saveza tada odmah reagirali, razgovarali smo s čelnicima Osijeka i smirili njihovo nezadovoljstvo, jer reprezentacija je iznad svega, ne mogu na prvom mjestu biti neki klupski interesi.”, istaknuo je izvršni direktor Saveza.

Njega nitko nije branio

“To je odrađeno u nekoliko sati nakon priopćenja Osijeka. Mi smo s Osječanima sportski prijatelji, ne trebamo davati priopćenja o nečemu što smo riješili. Kao što znate, nakon toga se Osijek više nije oglasio niti je na bilo koji način povlačio to pitanje. To smatram epizodom koja nije bila potrebna, to priopćenje Osijeka bilo je potpuno suvišno. Sada se svi zajedno trebamo okrenuti budućnosti i puhati u isti rog, iskoristiti klimu za dobar Zakon o sportu, u kojem će biti sve projekcije rada i budućnosti hrvatskog nogometa.”

Imenovanje Dražena Ladića

“Ta se trakavica bez razloga razvlačila, toga smo svi bili svjesni, ne trebamo bježati od te činjenice. No kad je na dnevni red došao izbor stožera, Ladić je bio u njemu, a i prije toga je već pratio suparnike koji su nas čekali u skupini. S Ladićem izuzetno dobro surađujemo, atmosfera u stožeru i oko stožera, od Šumske rapsodije, od koje je krenula i naša nogometna rapsodija, pa do ostalih hotela u kojima smo boravili, bila je fenomenalna. Niti bilo ni natruhe prijepora ni spominjanja bilo kakvih nezadovoljnika. S izbornikom smo svi imali fenomenalan odnos. S Dalićem je ugodno raditi i s njim se vrlo jednostavno dogovoriti o svemu. Dakle, ja vam ne mogu potkrijepiti ni imenima ni događajima tu priču da je spominjano da ga se treba maknuti. Možda da pitate ljude koji su bili u Americi.”, poručio je.

Nitko ga nije smjenjivao

“Ne znam je li ga netko treći informirao o tome ili se u to osobno uvjerio, to treba pitati njega. Cijelo smo vrijeme sada bili zajedno, mogli smo o tome razgovarati 300 puta da je on osjetio potrebu da mi nešto kaže. Ali nije rekao ni jednu jedinu riječ. Je li tkogod zvao igrače? Ne znam, sve je moguće, ali ne znam. Ja sigurno nisam.”, naglasio je Vrbanović.

Postoji konsenzus o Daliću

“Mislim da ćete vidjeti da postoji apsolutni konsenzus o Daliću. Neki spominju moje ime, da sam ja nezadovoljnik, ali to su stvarno gluposti.”, još jednom je istaknuo.

Ostaje li Dalić?

“Što se HNS-a tiče, nema uopće rasprave o tome. Druga je stvar ako dođe i kaže da ima stravičnu ponudu, što bismo mu rekli? No on je izbornik i računamo na njega i dalje. Moja je duša puna, žao mi je jedino što ni čaše od šampanjca nismo oprali, a već kopamo i tražimo negative. Radije ću reći da i dalje živimo u snu i, kako je kazao naš izbornik, nemojte me probuditi da i dalje sanjam.”. zaključio je Vrbanović.