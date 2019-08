MIŠKOVIĆ EKSKLUZIVNO ZA NET.HR: Istina o Muriću u Dinamu, Rijeci, financiranju u sportu, ‘čišćenju’ HNS-a, kao i ‘pobuni’ protiv Šukera

Razgovarali smo s predsjednikom Rijeke i dopredsjednikom HNS-a Damirom Miškovićem

Poput bombe je hrvatskim medijskim prostorom odjeknula informacija koju je plasirao Večernji list u nedjelju kako ponajbolji igrač Rijeke Robert Murić prelazi u redove zagrebačkog Dinama, kluba iz kojeg je svojedobno bio pobjegao kako ne bi osjetio i doživio gorku sudbinu svih onih koji nisu htjeli postati igrači Zdravka Mamića.

“Kako doznajemo iz izvora bliskih Rijeci i Dinamu, braća Mamić u pregovorima su s predsjednikom Rijeke Damirom Miškovićem te bi povratak 23-godišnjeg napadačkog veznjaka na Maksimir nakon europskih uzvrata idućeg tjedna trebao postati i služben”, stoji u pisanju Večernjeg lista.

Murići i Dinamo rastali se na ‘nož’

Dinamo je svojedobno s Murićem potpisao profesionalni ugovor u kojem je stajao aneks da se Robert nakon isteka tog ugovora (2014.) obvezuje ostati u Dinamu do 2019. godine, no Murićevi, odnosno njegov otac i “pomagači”, pronašli su zakonsku kontru i plasirali je Zdravku Mamiću i klubu.

Kao maloljetan Murić je potpisao ugovor bez nazočnosti socijalnog radnika te je, iako je HNS tada probao zamaskirati i tu situaciju, uz pomoć Fife uspio kao slobodan igrač napustiti Maksimir. Situacija je na trenutke bila toliko uzavrela da su Murićevi s Mamićima bili i na sudu. U konačnici je Robert otišao u juniore Ajaxa gdje su mu puno obećavali.

Prijetilo se tu i smrću, kako su mediji pisali, “vatreno je bilo na sastanku Branka Murića i Mamića. Stoga je ova informacija itekako zvučna i ima težinu, zbog svega navedenog. Kontalrirali smo predsjednika HNK Rijeke, kreatora riječkog nogometnog uspjeha Damira Miškovića, koji nam se javio tijekom dana iako je bio s obitelji…

‘Murić u Dinamu? Ja sam to pročitao u novinama kao i vi’

Upitali smo ga ima li istine u pisanju Večernjeg lista, odnosno prenošenju ostalih medija?

“Ja sam to pročitao u novinama kao i vi, tako da je svaki komentar na to suvišan. Ako netko želi kupiti igrača Rijeke, zna se gdje je office od HNK Rijeke, svi znaju naše brojeve, adrese. Nitko nije zvao, sigurno bi zvao netko da je istina. Zato mislim da je to samo spin. Zbog čega i zašto baš sada pred uzvratnu utakmicu playoffa EL protiv Genta na Rujevici, stvarno nemam pojma. Niti smo pričali, niti smo razgovarali s Dinamom glede Murića. To je prava i jedina istina oko toga”, kazao nam je u uvodu razgovora za Net.hr Damir Mišković i nastavio:

“Ma ne znam stvario što bi rekao na ova njihova pisanja, ma to je očito dnevna inspiracija novinara. Mislim, što se nas tiče to je to. Osim ako netko drugi nije pričao s njim pa je istina drugačija. No, nije, vjerujte mi, nije. Jedino što je istina da mi nismo pričali s Dinamom, niti je Dinamo nas zvao za Murića. Definitivno nemam pojma odakle to medijima”.

Rijeka ove sezone

Potpisnik ovog teksta Miškovića je zvao prvenstveno zbog navedene informacije oko Murića, ali dogodio mu se sasvim otvoreni razgovor koji je potrajao. Mišković nam se u potpunosti otvorio, priča nas je odvela na Rijeku i ulazak u novu sezonu, kako na HNL planu, tako i u kvalifikacijama za EL:

“Rijeka ide svojim putem, kao i svake godine. Koji put su rezultati malo bolji ili malo gori. Klub je što se tiče rezultata i svega drugog napravio iskorak, to traje već zadnjih 7 godina, nije kratka priča koja traje svega zadnjih nekoliko godina. Rijeka je minimum druga, ili osvajač Kupa, ili igra Europu ili je prvak. Tako da Rijeka uvijek ima dobre igrače.

Naravno da svaki klub, svaka momčad ima period loših igara male krize, to je normalno, to je sport, to je nogomet. Što se tiče HNL-a, prvenstvo traje 36. kola. Na kraju se podvalči crta i vidi se tko je prvi, drugi, treći. Mi smo pokušali sve, napravili smo sve kako bi što bolje parirali Dinamu i bili konkurentniji u Europi. Jedini smo hrvatski klub koji smo u playoffu EL, uz Dinamo jedini u doigravanju za jedno ozbiljno europsko klupsko natjecanje. To nešto znači. S druge strane, treba biti realan i shvatiti, jer se to ponekad kod nas malo podcijenjuje, da klubovi s kojim mi igramo poput Genta sad, koji vrijedi 80 milijuna eura u odnosu na 20 milijuna eura vrijednosti Rijeke, manje-više. Ajmo i reći da su te brojke i pogrešne. Ali opet, ne mogu biti puno krive. S druge strane, igramo protiv kluba koji ima osiguran budžet od 45 milijuna eura.

‘Gent ima osiguran budžet od 45 milijuna eura bez prodaje igrača i Europe’

Koji ima osiguran budžet, znači, od 45 milijuna eura bez prodaje, bez Europe. Ako ćemo to uspoređivati s hrvatskim klubovima, jedini klub koji je blizu tome je Dinamo. Onda vam je jasno koja je to snaga i koja je to razlika u svemu. To je paralelni svemir. Ali s druge strane, mi sa svojom voljom i željom, kao i dosad, dat ćemo sve od sebe da pokušamo to proći. Bilo bi fantastično da prođemo Gent, ali ako ne prođemo, nema veze, idemo dalje, nema tragedije. Ne plaćaju ljudi u Gentu tamo igrače 700, 800 tisuća eura jel su oni blesavi, nego zato što su to dobri igrači”, objašnjava nam Mišković u jednom dahu i dodaje:

“Hrvatska liga je razvojna liga. Samo što jednostavno, ono što ja čitavo vrijeme ponavljam, ako ne budemo imali sustavno financiranje sporta općenito, kao što imaju Belgijanci, kao što imaju Zapadne i sad većinom i Istočne zemlje oko nas, mislim da to neće biti sigurno nikako dobro za hrvatske klubove, dali u nogometu, košarci, vaterpolu. Ali onda, kako to god hoće netko shvatiti. Moje je mišljenje da u Europi ljudi koji na takav način ulažu u sport, beneficije, porezi, ovo, ono, sa svim TV pravima, kladionicama itd, što ja kao papiga govorim već dvije godine, nije to napravljeno iz nikakvog ili nekakvog hira nego jednostavno svi znaju da je sport jako bitan sustavni dio svake zemlje, pa tako i naše. I ako naši klubovi na početku svake sezone rade budžet da prvo moraju pogledati koliko će igrača prodati pa da znaju koliko će imati budžet, ili u situacijama u kojima klubovi imaju mala primanja, niti jedan sportski kolektiv niti klub na druge staze neće funkcionirati.

‘Zašto vani klubovi dobivaju TV prava, zašto vani imaju povlastice koje daju u sport?’

Jednostavno, to nije realno. Mislim da je krajnje vrijeme da se ponovno nešto pokrene po tom pitanju. Zašto vani klubovi dobivaju TV prava, zašto vani imaju povlastice koje daju u sport, ali kontrolirani. Ne bacanje novaca ili potrošnja na nešto drugo. Znači, na kontrolirani sustavni način. Nije to teško, jednostavno se prekopira, u našim ciframa, iz vana i onda to dboješ u Hrvatskoj. Kad vidite kakav stadion ima Gent, pa stvarno ti je samo i čast što si prisutan na tako jednoj utakmici, kod takvig kluba, a gent je 4. u Belgiji. Znači, Gent nije top klub. No, kad dođete tamo i vidite opuštene ljude koji rade u sportu, to je prdukt tih osiguranih i garantiranih 45 milijuna na početku sezone”.

Nije moglo proći bez pitanja o situaciji u HNS-u, novoj struji kojoj pripada i on, zajedno s Marijanom Kustićem, izvršnim direktorom HNS-a, a koja je otvorila HNS javnosti, pružila ruku pomirenja i dogovora sa Hajdukom. Mišković je dopredsjednik HNS-a. Takozvani “novi vjetrovi”, oni pozitivni, u HNS-u su zapuhali nedugo nakon Mamićeva bijega u Međugorje od hrvatskog pravosuđa (zatvora), a cilj je jasan. Vratiti nogomet u cijelu Hrvatsku, otvoriti Savez svima, izgladiti odnose s Dalmacijom i ne dopustiti da više nekoliko ljudi od Saveza radi državu u državi, odnosno da vlada samovolja jednog čovjeka ili nekoliko ljudi. Znači, raspuhati i otpuhati sve anomalije koje su godinama konstantno trovale i HNS i hrvatski nogomet u cjelini. Za sad ono što Kustić, Mišković i društvo rade u Savezu, trenutno nailazi na pozitivnu reakciju javnosti…

Novi vjetrovi u HNS-u

“Znate, kad radite nešto sa srcem, sa željom i voljom da neke stvari promijeniš, za dobrobit hrvatskog sporta, pogotovo nogometa, i kad se uključimo svi na istu liniju puta gdje trebamo doći na kraju ove priče, onda nema prepreka i svi smo pozitivniji. Moramo biti bolji, u svakom segmentu. Normalno, bit će grešaka, bit će krivih poteza, jer tko radi taj i griješi. Ali, bitno je da vidimo gdje smo pogriješili, što smo krivo napravili. Vidim Savez kao jednu veliku firmu. Tako je ja vidim. Dakle, firmu koja radi po jednom sustavu, po jednom načinu djelovanja gdje imaš glavnog menadžera koji vodi taj sustav, koji kontrolira financije, koji kontrolira pravilnike. Onda ispod imaš ljude koji rade u različitim komisijama. Koji trebaju biti stručni da naprave ono najbolje što trebaju napraviti u tom momentu i prilagodit se našim hrvatskim prilikama. Nije dobro da jedan čovjek o svemu odlučuje, nitko nije perfektan naravno, ali mislim da više nas kad svi radimo kao jedan, svi zajedno radimo na boljitku nečega, u ovom slučaju hrvatskog nogometa, jednostavno svi vidimo bolje, više i odlučit ćemo bolje o budućnosti hrvatskog nogometa. Tako ja to vidim. A ne da tamo bude odluka ili budu odluke samo jednog čovjeka. Jednog, dva ili pet ljudi”, iskreno nam je i bez dlake na jeziku rekao Mišković.

IO okrenuo leđa Šukeru i njegovoj bahatoj samovolji

Nije nam kazao na koga tu konkretno misli. Nama nekako pada prvo na pamet Davor Šuker i (ili) Zdravko Mamić koji je nekad imao utjecaj na Savez, ali ga je sad u potpunosti izgubio, isto kao i Šuker i Damir Vrbanović, Zdravkov i Zoranov partner u zločinu koji je završio svoju priču u HNS-u…

“Neću ulaziti sad u to da li je tih stvari bilo prije nas. Teško mi je to kazati. No, definitivno smo postavili malo moderniji sustav od onog koji je bio prije. E sad, postavlja se pitanje je li to dovoljno? Mislim da nije, mislim da možemo još više, i moramo još više dati. Moramo biti i brži, bolji, ali kod nas ti procesi idu malo sporije nego što sam ja osobno priželjkivao u takvoj situaciji”.

Sve se moglo vidjeti i u odluci IO HNS-a koji je jednoglasno odbio pomalo bahati i narcisoidni prijedlog Davora Šukera da se smijeni izbornika U-21 reprezentacije Nenada Gračana, a umjesto njega instalira, kao što je njega instalirao Zdravko Mamić svojedobno na mjesto predsjednika Saveza, sad trenera Lokomotive Gorana Tomića. Da je, kojim slučajem, brend bio toliko mudar i predložio Tomislava Rukavinu na Gračanovo mjesto, možda i bilo drugačije. Ili ne bi… No, sigurno je Tomislav Rukavina bolji i pametniji izbor nego Tomić jer ima iskustvo vođenja mladih reprezentativnih selekcija Hrvatske.

‘Ne radi se tu o nikakvoj pobuni protiv Šukera’

Šukera je toliko pogodilo okretanje leđa IO da uopće nije došao na utakmicu Dinama i Rosenborga prošlog tjedna na Maksimiru, saznali smo od izvora iz HNS-a. Jasno je k’o dan da su Šukeru dani odbrojani. Ili nisu još, ali…

“Ne bih ulazio u to, u taj dio, da sad ne ispadne da je to bio neki okidač ili bunt prema Šukeru, ali jednostavno ako IO, zajedno s predsjednikom, je prije prvenstva odlučio da Nenad Gračan bude izbornik U-21 Hrvatske onda mislim, iako smo se složili da mu damo ugovor, da to odradi do kraja, onda bi bilo u redu da dobije ugovor. A onda, hoće li on to dobro odraditi ili ne, budemo vidjeli. Dat će mu se jedan ciklus. Ukoliko ne zadovolji, svi ćemo zajedno sjesti, vidjeti koji su drugi kandidati, koja su rješenja, imamo li bolji ili gori izbor. Pa, nitko nije lud da, ako netko ne zadovolji uvjete ili ako ne zadovolji uvjete ono što smo mi svi planirali i zajednički odlučili, zajednički, nitko nije lud da ne nađe nekog boljeg ili da promijeni ovog ili onog. No, definitivno ne na način na koji se to htjelo napraviti, mislimo ili probalo. To je jedina stvar, ne radi se tu o nikakvoj pobuni protiv Šukera. Ja to gledam na način da se to moglo puno bolje i elegantnije napraviti. Ali, opet ponavljam, ako je dogovor bio takav kakav je, da se Gračanu da novi ugovor, onda ga se mora ispoštovati. Dogovor je dogovor, odluka je odluka, one se moraju poštivati jer, u protivnom, ne poštivamo onda niti sami sebe”, zaključio je Damir Mišković.