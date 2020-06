DALMACIJA SE TRESE NAKON NOVOG ŠOKANTNOG POSRTANJA HAJDUKA: Navijači u potpunosti poludjeli; ‘Užas, sramota, ovo nije više za gledati’

Navijači i simpatizeri Hajduka razočarani i bijesni nakon novog poraza 3:2

Nogometaši splitskog Hajduka jučer su u Kranjčevićevoj, u sklopu 30. kola HNL-a, doživjeli šokantan poraz od domaćina Lokomotive 3:2. Bio je to drugi uzastopni poraz za splitske Bijele u prvenstvu, nakon što su prošlog tjedna na svom terenu izgubili od Varaždina identičnim rezultatom i način, dakle nakon vodstva od 2:0. Hajduk je ovim porazom pao na peto mjesto ljestvice. Također, ovim porazom Hajduka, odnosno slavljem Lokomotive, Dinamo je i teoretski potvrdio naslov prvaka za sezonu 2019./2020.

TUDOR KAŽE DA JE HAJDUK U PRVOM DIJELU TREBAO VODITI 4:0: Tomić nazvao igru Lokomotive u 2. dijelu nogometnom fantazijom

LOKOMOTIVA OTPUHALA HAJDUK I DONIJELA DINAMU NASLOV PRVAKA: Bijeli imali dva gola prednosti pa izgubili u zadnjim sekundama

Komentari sa službenog Facebook profila HNK Hajduk, ispod objave konačnog rezultata utakmice:

“Vidjet ćete vi svi koji napadate udrugu ‘Naš Hajduk’ da niste u pravu. Gorko ćete se kajati kad mi budemo prvaci 2069 godine i kad u Europi budemo izbacivali drugoplasirane momčadi Andore, Gibraltara i San Marina kako je udruga stvorila moćan klub i da je model jedini pravi put i svjetionik u bolju budućnost”.

‘Ja ne mogu vjerovati kako smo mi loši. I kako je jedan Hajduk došao tu gdje je sad’

“Ja ne mogu vjerovati kako smo mi loši. I kako je jedan Hajduk došao tu gdje je sad. Prosječna momčad, u dva kola nama Varaždin i Lokomotiva utrpaju 6 komada. To su momčadi koje prije par godina nisu postojale. Ma užas, ovo više nije za gledati, i bolje da ne idemo u Europu jer ćemo se samo sramotiti”.

“Povedite kondicijskog trenera Lokomotive sa sobom u Split, kako god da se taj zvao. Ljudi su nas uništili trkački zadnjih 20 minuta i izgledalo mi je da su mogli trčati do ujutro koliko su spremni”.

“Toliko jadno, toliko očajno… treba da budemo zadnji da se nešto poduzme?? Kako samo imate obraza smijat se…svaka čast od Hajduka ste napravili prosječnu ekipu koja je tu samo da je tu”.

“Sramota nad sramotama! Hajduk nezna hodati u drugom poluvremenu, znao sam nakon njihovog prvog gola šta bi moglo biti. Smijurija od kluba, moram reći..dok se klub ne sredi i ne trebaju ići u europu. To je klub bez cilja, luzera bez karaktera..svaka riječ je suvišna trenutno”.

“Nije problem ni poraz u zadnjoj minuti, stvarno nije, nego što cijeli tjedan očekuješ da ćeš izgubit. Rijeka izgubi. Povedeš 2:0 izdominiraš do 45. minute, imaš sve i onda izgubiš. Cijelo 2. poluvrijeme se branimo kao da igramo protiv Citya, a ne druge ekipe Dinama.

Tudor opet izgubio utakmicu (ovaj put već dobivenu). Čemu više Jakoliš? Nije mi jasno. Taj da je mafijaš ne bi bio opasan, jer ne može pogoditi ništa. Tudor kao da jedva čeka dobit otkaz, pa gura tog panja u vatru. Brnića vadi nakon uvođenja. Jako dobro za pouzdanje malog”.

‘Mi smo trenutno osrednja ekipa’

“Mi smo trenutno osrednja ekipa 1 HNL. Ovo nije samo jedna losa noć već svaka prethodna utakmica od nastavka prvenstva. Realnost… A Europu bolje da ne igramo. Prokockati 2:0 protiv umjetne ekipe HNL-a. I to čitavo drugo poluvrijeme se braniti, ovo sve iz korijena treba promjeniti”.

“Pisao sam i nakon Varaždina. Nemojte se živcirati, pa samo prihvatite da smo prosječan klub i bit će vam lakše. Peto mjesto nam je super!! Ne vodi u Europu”.

“Kako vas nije sram što ste od kluba napravili, dabogda do kraja sve izgubili i bez Europe ostali. Kakva Liga prvaka i drugo mjesto, mi nismo ni za 5 mjesto a kamoli što više. Sram vas može biti, sramota”.

“Da mi je netko pričao da ćemo igrati bunker na Kranjčevićevoj, smijao bi mu se u facu. Sramota nad sramotama. Čeka se Tudorov intervju gdje će reći da smo imali inicijativu u drugom dijelu”.

“Hajduk je hrvatski klub sa tradicijom i cijenim to, no kako se u posljednje vrijeme odnose i ponašaju to ne vodi nikuda. Zato se trebaju sada najprije ispričati, prije svega Dinamu i HNS-u.”

“Slažem se s Tudorom da je legitimno što su navijači ljuti”.

‘Utakmica se igra 90 minuta’

“Možda je i mogao dati 4 gola u prvom poluvremenu, ali ih je barem 10 trebao dobiti u drugom poluvremenu”.

“Moj Tudore nije za tebe nogomet. Više ti odgovaraju masline, možeš sve prodati Talijanima”.

“Tudore, utakmica se igra 90 minuta”.

“Tudore nisi ti za trenera. Lokomotiva vas je razbila u drugom poluvremenu i zasluženo pobijedila. Kastrati je super on je momentalno jedan od najboljih igrača na našim prostorima.”

“Kruno Jurčić je za tebe Klopp”