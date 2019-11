DALIĆU ĆE PASTI MRAK NA OČI KADA OVO VIDI: Pogledajte što najutjecajniji europski medij piše o talentiranom Vatrenom

L’Equipe je baš njega prozvao kao krivca za ovakav negativan rezultat

Najutjecajniji europski sportski medij, francuski L’Equipe, udario je vrlo oštru kritiku na račun mladog i talentiranog hrvatskog braniča i odnedavno ponovo reprezentativca, Duje Ćaleta-Cara. Naime, Ćaleta-Car je sudjelovao u porazu svog Marseillea od Monaca u francuskom Kupu.

Marseille je poražen s, ne tako strašnih, 2:1, ali dogodilo se to protiv jedne od najgorih momčadi francuske prve lige, a iako je Ćaleta-Car dobio najvišu ocjenu od svih suigrača o obrambenoj liniji (6.7), L’Equipe je baš njega prozvao kao krivca za ovakav negativan rezultat.

Otišli su toliko daleko da su ga kazali kako je Hrvat opasan po svoj gol. “Ćaleta-Car bi se trebao ponašati kao vođa obrane, ali to nikako ne može biti jer, umjesto da momčadi ulijeva sigurnost, on je nesiguran. Karakterizira ga i sporost, kao kod drugog gola Monaca kad je Aguillar bio brzi od njega nakon odbijene lopte vratara Mandande”, napisali su Francuzi i dali mu ocjenu četiri u mjernom sustavu do deset. L’Equipeu su najniže prolazne ocjene petice, a četvorka, po njihvou sudu, znači da je igrač bio teški tragičar.

Loše vijesti za Dalića

Ćaleta-Car je već neko vrijeme standardni igrač u obrani Marseillea, ali njegova je momčad u dosta lošoj formi i on, baš kao i ostatak ekipe, dosta oscilira.

Ovo svakako nisu dobre vijesti za izbornika Zlatka Dalića koji je napokon ukinuo kaznu Ćaleta-Caru. Podsjedimo, hrvatski je branič ljetos odbio nastupati za mlade Vatrene na Euru i to zbog toga što mu je klub sugerirao da mu je bolje da ostane i priprema se za sezonu. Dalić je to vidio kao odbijanje reprezentacije i odstranio je Ćaleta-Cara do daljnjeg iz svoje selekcije, a u onu omladinsku više ne može jer su mu 23 godine, a nekako sumnjamo da bi ga zvali i da može igrati. Međutim, igrača njegovih kvaliteta teško je ignorirati i Dalić je odlučio kako je Ćaleta-Car dovoljno patio te ga je uvrstio u momčad za nadolazeće utakmice sa Slovačkom u kvalifikacijama za Euro i za prijateljsku s Gruzijom.