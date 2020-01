DALIĆEVE KRITIKE IPAK SU IMALE SMISLA: Rebić krenuo spašavati karijeru. Pregovara sa slavnim njemačkim klubom

U Milanu su imali najbolje namjere, ne dvojimo, ali baš im ništa nije išlo prema planu

Hrvatski reprezentativac, Ante Rebić, ovoga je ljeta obavio, kako se tada mislilo, transfer života, ali pokazalo se kasnije kako mu je to bila najveća pogreška u karijeri. No, to zaista nije mogao znati. Na dvije ga je sezone, s pravom otkupa za 25 milijuna eura, posudio AC Milan, koji je ljetos, predvođen Zvonimirom Bobanom i Paolom Maldinijem, prodavao priču o renesansi i povratku na vrh talijanskog i europskog nogometa.

U Milanu su imali najbolje namjere, ne dvojimo, ali baš im ništa nije išlo prema planu. Vrlo su brzo smjenili tek pridošlog trenera Marca Giampaolija, a naslijedio ga je neuvjerljivi Stefano Pioli. Rebić kod obojice nije dobio niti priliku dokazati se, stoga je logično da će u tekućem prijelaznom roku potražiti novu sredinu.

Povratak u Frankfurt

Calciomercato nešto ranije pisao kako je izbornik Zlatko Dalić bio sasvim jasan oko tretmana Rebića, odnosno da ako ne promjeni sredinu i ne počne igrati, za njega možda neće biti mjesta u reprezentaciji. Njemački Bild sada pak tvrdi kako su te kritike upalile te da je Rebić već intenzivno počeo raditi na svom povratku u Eintracht. Nijemci pišu kako je Rebić već stigao na pregovore s bivšim klubom u kojem je igrao najbolji nogomet u karijeri te da sada nema ništa protiv toga da se vrati.

S druge strane, činjenica je da se Rebić od Eintrachta i trenera Adija Huttera rastao na pomalo ružan način, pa će mu neki to vjerojatno i zamjeriti, ali opet Eintracht ove sezone ne stoji tako dobro, tek su 13. u Bundesligi i svakako bi im dobro došla pomoć iskusnog i ubojitog krilnog napadača kao što je Rebić. Eintracht ga ima opciju vratiti, dakako ako ga Milan pusti s posudbe, ali vidjet ćemo hoće li to i napraviti. Dakako, postoji i opcija u kojoj ga Eintracht vrati i odmah zatim proda ili proslijedi na posudbu nekom drugom klubu, ali za sada o tome nema govora.