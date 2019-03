DALIĆEVE DVOJBE I MOGUĆA RJEŠENJA U REPREZENTACIJI CRNO NA BIJELO: Ovako stoje stvari uoči početka kvalifikacija

Razgovarali smo s proslavljenim bivšim reprezentativnim nogometašem Hajduka, sad trenerom trenutno bez angažmana Zoranom Vulićem

Nekako se povukao nakon smjene na mjestu trenera Hajduka. Nismo dugo s njim razgovarali. Gdje je i što radi Zoran Vulić?

“Evo me u Cinestaru, tražim posao. Prodavat ću kokice”, u šali nam je kazao proslavljeni bivši bijeli as i reprezentativac koji je trenutno bez trenerskog angažmana.

Pedesetsedmogodišnji stručnjak na klupi Bijelih izdržao je samo dva i pol mjeseca, sve do druge polovice studenog kad su mu se zahvalili na suradnji. Vodio je momčad u 11 prvenstvenih i Kup utakmica, pri tome je ostvario pet pobjeda, četiri remija i dva poraza. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

‘To su sačekuše, ne trenerske epizode. Sačekuše’

“Ma sad je sve dobro, hvala Bogu svi moji su također dobro i to je ono najbitnije”.

Znači rekupirali ste se nakon posljednje trenerske epizode? Upitali smo ga na početku razgovora…

“Ma to je…”, nakratko je zastao, pa nastavio:

“To su sačekuše, ne trenerske epizode. Sačekuše”.

Nismo mu htjeli stavljati sol na ranu, niti je to tema ovog teksta, pa smo zato prešli na razlog ovog našeg razgovora, a to je početak kvalifikacija za Euro 2020. i prve utakmice protiv Azerbajdžana u četvrtak, te Mađarske u Budimpešti tri dana poslije. Neka pitanja stoje u zraku, poput onog tko će na gol u tim susretima? “U biti, to je glavno pitanje za izbornika Zlatka Dalića ovih dana”, pričamo s Vulićem.

Kalinić ili Livaković?

Kako sad stvari stoje, i prema onom što govore u taboru Vatrenih i pišu mediji, Kalinić je u prednosti, iako je u posljednjih mjesec i pol dana na golu proveo 315 minuta, a Livaković 660.

Imao je Lovre blaži potres mozga prije mjesec dana, nakon toga je bio na klupi, pa nije branio u pet utakmica za Aston Villu.

No, ipak s radi o prvom golmanu svjetskih doprvaka, čovjeku koji je zamijenio Danijela Subašića i kojem Dalić vjeruje. Bez obzira što u posljednje vrijeme ne brani u svojoj Aston Villi. No, nikad se ne zna, i prije su se znale događati izmjene u posljednji trenutak, promjene u razmišljanju, iznenađenja…

“Prvo bi se dogovorio s trenerom vratara Mrmićem koji je upućeniji i mislim da više zna o tome nego što zna Zlatko ili ja. Znači apsolutno dogovor s trenerom vratara. Normalno da netko ima nekakve zasluge koje se ne smiju zaboraviti. Prema tome, početna jedinica je početna jedinica.

Tu dvojbu će Zlatko najbolje riješiti sa svojim stručnim stožerom”, objašnjava nam Zoran s kojim nas razgovor vodi na drugu problematiku, bekovske pozicije. To je posebno problematično, jer tri prva beka reprezentacije Vrsaljko, Strinić i Pivarić nisu na raspolaganju izborniku.

Problem koji je eskalirao

To znači da bi, u nedostatku alternativa, mogao zaigrati Borna Barišić iz Rangersa, iako konkurira još i Marin Leovac, dok je Antonio Milić ozlijeđen. Na desnoj strani je situacija još alarmantnija, tu je problem u potpunosti eskalirao zbog Vrsaljkove nezamjenjivosti, budući da je jedini pravi bek koji stoji na raspolaganju Zlatku Daliću mladi Karlo Bartolec koji igra za norveški Nordsjaelland. Pisali smo već o tome…

Prema pisanju SN-a, Dalić će se na desnoj strani obrane ipak odlučiti za mladog i talentiranog Josipa Brekala iz njemačkog Wolfsburga.

Brekalo inače igra kao lijevo krilo koje voli ‘operirati’ i u sredini, te se dijagonalno zabijati u sredinu. No, isto tako igrač je koji može igrati na toj poziciji u oba smjera, vrlo je brz pa Dalić može igrati i na tu “kartu”. Drugačije će biti u Budimpešti…

“Mi smo prije dvije godine imali problem s tim lijevim bočnim, u stvari taj problem tinja u zraku ili, da bolje kažem, nekako se povlači još tamo od odlaska Roberta Jarnija iz reprezentacije. I uvijek smo ga pozitivno rješavali. Tako se nadam, u biti siguran sam, da ćemo riješiti i ovaj problem.

Mali Brekalo je za mene ekstra talent, ekstra pametno i inteligentno dijete i ukoliko dobije priliku da igra tog desnog beka mislim da će on to odraditi kvalitetno. Dobro, možda će nedostajati to iskustvo igranja na tom mjestu koje ima Vrsaljko, ali jednostavno mislim da imamo ostalih deset igrača, ili devet u polju, koje će pomoći. Ponavljam, ako dobije priliku od izbornika, mislim da će to odraditi jako dobro i pametno”, govori nam Vulić koji je tijekom karijere bio branič, pa je stručan po tom pitanju.

Svega dva prava treninga za Dalića uoči Jurčevićevih Azera

Onda kako postaviti momčad za dva susreta u samo nekoliko dana, nakon svega dva prava treninga, u situaciji u kojoj je prodrazumijeva da ćeš u jednoj utakmici uzeti bodove, a u drugoj imati teži zadatak?

Uz to, nedostaje ti i čak devet igrača sa SP-a, u obrani je tu tek Vida od srebrnih, te pak nisi siguran hoćeš li voditi Tina Jedvaja, igrača koji može odigrati, prema potrebi, i tog lijevog bočnog, na desnoj strani je upotrebljiviji, a stoperska pozicija je nominalno ona njegova primarna… Dakle, situacija nije idealna, iako kako i nama, tako i svima ostalima što se tiče treninga uoči susreta i uigravanja igre…

“Mislim da je Zlatko u prijašnjim kvalifikacijama i na SP-u od igrača i momčadi u cjelini znao izvući ono najbolje, u situacijama kad je bilo najteže. Vjerojatno je on i sam znao da će mu ozljede za neke raditi probleme, da neće biti idealno. Ta standardna obrana, znate u nogometu se sve gradi od obrane prema naprijed, tako da su to neki temelji, ali imamo mi kvalitetnih igrača i ti izostanci se neće osjetiti.

Dovoljno smo jaki da držimo Azerbajdžan na njihovoj polovici, tako da olakšamo posao obrani. Danas se igra grupna obrana, ne individualna, svi rade, svi se brane i napadaju. To je jedan moderni nogomet kojeg smo mi pokazali da možemo igrati u Rusiji. Nadam se kako će tako biti i na sutrašnjoj utakmici.

‘Svaka sljedeća utakmica je i ona najvažnija’

Naša reprezentacija i u prošlosti se susretala sa sličnim ili istim stvarima. Znači, sve reprezentacije imaju slične cikluse, kao i mi. Jedino što se promijenilo u ovoj grupi je to što smo mi sad apsolutni favoriti.

No, u nogometu nema laganih protivnika. Svaka sljedeća utakmica je i ona najvažnija i u njoj mora igrati najjača momčad, bez obzira na ime protivnika. Znači, moramo pobijediti Azerbajdžan da bi razmišljali o Mađarskoj. Ne smijemo razmišljati o Mađarima dok nismo svladali Azere. Nakon njih će se vidjeti tko je u kakvoj formi, tko je povrijeđen, tko nije, tko je spreman ili spremniji u odnosu na nekog drugog, prema tome će se slagati sastav za Mađarsku”.

Za kraj nam je Vulić kazao:

“Takve utakmice poput ove koja nama slijedi su najbitnije, jer pozitivan start je bitan. Početak je novog ciklusa u koji mi ulazimo kao lovina. Tako da nam je i tu malo teže. Ipak je Hrvatska svjetski doprvak, što znači da imate kvalitetu i renome. Svi očekujemo da Vatreni prođu Azerbajdžan, iako ova naša uloga favorita nosi i određenu opasnost. No, samo pametno i problema ne bi smjelo biti”, zaključio je Zoran Vulić.