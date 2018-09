‘Španjolci će htjeti pokazati da su reprezentacija koja zaslužuje golem respekt, no nešto se pita i nas’

Hrvatska nogometna reprezentacija pred novim je ispitom. Nakon osvojenog srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji i prijateljskog ogleda protiv europskog prvaka Portugala (1-1) pred izabranicima izbornika Zlatka Dalića premijerna je utakmica u Ligi nacija. Suparnik je atraktivan i iznimno zahtjevan, sa novim izbornikom Luisom Enriqueom na kormilu Vatrene u Elcheu čeka španjolska nogometna reprezentacija.

Zlatko Dalić je već rekao što misli o suparniku koji je u posljednjih deset godina bio svjetski prvak i dvaput se okitio titulom najbolje europske momčadi, Barcelonin veznjak Ivan Rakitić također najavio ogled, a sad najava stiže i od Dalićevog pomoćnika Dražena Ladića.

Kvalitetu imamo

Na Dalićevo inzistiranje Ladić je bio dio stručnog stožera Vatrenih u Rusiji pa uz broncu sa SP-a iz igračkih dana (Francuska 1998.) ima i srebrnu medalju na koju se dojmovi mnogima još nisu niti slegli. U razgovoru za Sportske novosti upitan je Ladić misli li da Hrvatska može ponoviti ljeto 2018. godine odnosno može li se naša nacionalna nogometna momčad ponovno naći u finalu takvog turnira.

“Ja mogu misliti svašta, nisam poznat po bombastičnim najavama. I poslije 1998. smo govorili ‘nikad više’, a eto ipak je došlo. Tako da ne znaš kada i hoće li doći još koji takav uspjeh. Dvadeset godina je dug period, od Francuske, puno toga se promijenilo, i generacije, i okolnosti u svijetu nogometa, i sad na ovom SP-u nam je puno stvari išlo na ruku i rezultat nije izostao. Hoće li on doći za sljedeće četiri godine ili za četrdeset godina, tko to može reći? Kvalitetu definitivno imamo. I svih ovih godina smo je imali, ali nisu bile okolnosti ili nam je nešto nedostajalo, nešto se nije posložilo za taj završni korak i za uspjeh. U Rusiji je sve došlo na svoje mjesto i napravili smo to.”

Očekuje se dobar rezultat na Euru

Pitanje je može li to srebro biti zamašnjak za dobar rezultat na europskom prvenstvu 2020. godine.

“To se na neki način i očekuje od nas. Ne samo u Hrvatskoj, nego vjerojatno i u svijetu jer skrenuli smo veliku pozornost međunarodne javnosti. Danas kad se Hrvatska pojavljuje na terenu, to se događa uz veliki respekt, koji osjećamo. Utakmica u Portugalu je isto to pokazala, kod najave službenog spikera naši igrači dobivali su ovacije. Nije mala stvar kad dođeš u drugu državu i doživiš takvo poštovanje. To su igrači svojim zalaganjem i rezultatima na Svjetskom prvenstvu definitivno zaslužili.”

Siguran je Ladić u jedno:

“Nećemo mi pasti preko noći. Definitivno. Što se tiče same utakmice s Portugalom, rezultat je dobar. Za igru mislim da može i mora biti dosta bolja. I bit će. Nekoliko igrača je bilo praktično prvi put ovdje, iako se međusobno relativno znaju, ali jedno je znati se s kave, a drugo na terenu poznati jedan drugoga. Kad se to posloži, a neće trebati dugo vremena, bit ćemo pravi.”

Po pobjedu

Slijedi službena utakmica i jak suparnik u njoj.

“Zbog same činjenice da utakmica ima natjecateljsku notu, vjerujem da će naš pristup biti takav. Pravi. Probili smo nekako led tog prvog nastupa, sada smo se zagrijali i ulazimo polako u natjecateljski ritam. Ne treba očekivati ništa spektakularno, ali želja i pristup će nam biti da susret ne izgubimo, da ga pokušamo dobiti. U konačnici igra se za bodove, a ako se već natječemo, želimo to i osvojiti. Na taj način smo došli na Svjetsko prvenstvo, ne s velikim najavama, ali smo govorili ne terenu. Vjerujem da će takve navike ostati i dalje, ne vidim zašto ne bi.”

“Španjolska ima svoj stil igre, neuspjeh na SP-u im je dodatan motiv. Naravno da će oni, pogotovo pred svojom publikom, htjeti pokazati da su reprezentacija koja zaslužuje golem respekt. Mi to znamo i poštujemo, no nešto se pita i nas. U svakom slučaju i oni i mi željet ćemo se prikazati u najboljem svijetu, ne sumnjam da će atmosfera biti izvanredna, svi preduvjeti za kvalitetnu igru postoje”, uvjeren je Ladić koji kaže da iznimno cijeni španjolske nogometaše, ali i koji naglašava:

Modrić i Rakitić

“Velika je stvar što su Modrić i Rakitić ovdje, da su oslonac igračima koji dolaze, sigurno će se novima biti lakše uključiti se u sve to, nego da sami moraju biti nositelji. Međutim, ne treba sad očekivati da će Modrić i Rakitić rješavati sve probleme, a ostali neka budu vodonoše. Definitivno moramo biti svi na podjednakoj razini da bismo bili uspješno. A što se njih dvojice tiče, u godinama su u kojima još mogu igrati jako dobar nogomet.”