Zoran Vulić prokomentirao je događanja sinoć u Kalinjingradu, na otvaranju SP-a za našu izabranu nogometnu vrstu

Pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije na otvaranju SP-a u Rusiji, tema je dana u hrvatskim medijima. Vatreni su u Kalinjingradu, pred brojnim i glasnim hrvatskim navijačima, pobijedili Nigeriju 2-0.

Tako je prekinut dug post. Naime, Hrvatska je posljednji puta slavila na otvaranju SP-a 1998. u Francuskoj. Svi dobro znamo kako je ta priča završila. Je li došao red za pisanje novih stranica hrvatske nogometne povijesti?

Prva pobjeda na turniru je jako bitna

Pobjeda na otvaranju natjecanja vrlo je bitna, “ključna”, a kad ona u sebi sadrži jedan “jocker” u obliku kiksa Argentine protiv Islanda (1-1), onda sve još lijepše izgleda.

Hrvatska je uoči dvoboja poprimila obrise “Atomske”, jer se Dalić sjurio na “Super Orlove” sa čak četiri napadača. Hrabro, bez kalkuliranja…

Rezime svega. Nije loše za otvaranje, ali… ostaje ono “ali”…

‘Nedostataka je bilo, ali bilo je i dobrih stvari’

“Gledajte, najvažnija je pobjeda. Za otvaranje SP-a, bilo kakvog natjecanja turnirskog oblika, prva pobjeda je jako važna, najvažnija. Ne smijemo sad tražiti dlaku u jajetu za neke nedostatke. Istina, nedostataka je bilo, ali bilo je i dobrih stvari. Vidjelo se u prvom poluvremenu da nam je nedostajo taj jedan zadnji vezni u sredini, nismo bili kompaktni, nismo imali onaj naš posjed, ali profunkcioniralo je ulaskom Brozovića i vađenjem jednog napadača. Sve u svemu, ja sam jako zadovoljan. Pobijediti Nigeriju nije lako, oni su nezgodan protivnik. Sve u svemu, moramo biti zadovoljni, ali ako želimo nešto više, moramo dignuti igru bar za oktavu više”, kazao nam je proslaljeni bivši nogometaš, sad trener Zoran Vulić, pa nastavio dublje objašnjavati formaciju s četiri napadača, a sa kojom je izbornik sjurio se prema tri boda…

‘Patili Modrić i Rakitić’

“Je, ali zato su patili i Modrić i Rakitić. Zato nam je patila igra, nismo bili ti koji dominiraju. Predosjećao sam da ćemo imati više mi balun u nogama, da ćemo mi dominirati, biti staloženiji u našoj igri. Tek poslije, ulaskom Brozovića, to se izjednačilo na terenu, bili smo dva na tri, dva na četiri, Luka i Ivan su tu dosta patili. Isto tako, to nije prirodna pozicija za Kramarića. On je polušpica, a špica u jednom drugom sistemu u kojem se igra sa 4 vezna igrača, u kojem je on tzv. peti vezni. Ali, opet ponavljam svi smo zadovoljni. Moramo se dobro odmoriti za Argentinu 21. lipnja jer ona će biti kud i kamo teži protivnik nego Nigerija, ali mislim da nama u ovom trenutku to i treba, jedna jaka utakmica u kojoj ćemi se mi malo braniti, biti kompaktniji u skoku i polukontrama i kontrama doći do pobjede”, izjavio je Vukić.

“Argentina nije dobro otvorila natjecanje”, prokomentirali smo Island, a legendarni nogometaš nas je odveo u povijest:

Slijedi – Argentina

“Ma dobro, to je prva utakmica, poznato je da povijesno nije dobra na otvaranju. Ja se sjećam da su jednom čak izgubii od Kameruna 1-0, čini mi se da je bio Kamerun, pa su na kraju čak došli do kraja. Znači, ne trebamo mi gledati Argentinu. Mi se moramo usredotočiti na našu igru, vidjeti ove naše nedostatke koje su se pojavili, pokušati ih svesti na minimum, iako je tako nešto postići u ovih pet dana je izuzetno teško, osim kroz neke tatktičke treninge. Ma ja sam potpuno uvjeren da ćemo mi ići u drugu fazu natjecanja”.

‘Puno više smo potrošili Modrića i Rakitića’

Za kraj je Vulić naglasio:

“Ne bi ja rekao da je Dalić pogriješio s tako ofenzivnom taktikom, ne to. Pa, ne možete reći da je pogriješio jer je na kraju pobijedio 2-0. Želim reći da smo malo patili u igri, u protoku lopte, to da. Patili smo mi i u u sredini u fazi obrane jer je Nigerija uvijek dolazila sa svoja tri igrača na dva naša igrača. Normalno, puno više smo potrošili Morića i Rakitića, nego što je to uobičajeno, ili da je tu bio Badelj, Brozović, Kova ili netko, nije bitno, mislim da bi onda bili puno kompaktniji. No, treba biti iskren i pošten, Dalićev odabir se meni jako svidio, moram biti iskren i pošten”, zaključio je Zoran Vulić.