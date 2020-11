DALIĆEV JOCKER ZOVI ZA NET.HR: ‘Treba malo smiriti strasti, pa ostvaren je glavni cilj. Istina, mala je kriza, ali to se događa i najboljima’

Razgovarali smo s kapetanom Osijeka Milom Škorićem, kojem je Zlatko Dalić aktivirao predpoziv

Dobio je poziv od team menadžerice reprezentacije Ive Olivari u nedjelju navečer. Ni sekunde, naravno, nije dvojio. Odmah je sjeo u auto i zaputio se za Zagreb.

‘Počašćen sam i sretan što sam u reprezentaciji’

Izbornik Zlatko Dalić aktivirao je pretpoziv kapetanu Osijeka Mili Škoriću (29), zbog izostanka požutjelog Duje Ćalete-Cara i ozlijeđenog Filipa Uremovića.

Došao je Mile u Zagreb, u ponedjeljak ujutro obavio COVID testiranje i produžio prema Splitu kako bi se pridružio Vatrenima, koji večeras od 20 i 45 na praznom Poljudu igraju ključni susret za ostanak u elitnom razredu Lige nacija protiv aktualnog Europskog prvaka, Portugala, predvođenim Cristianom Ronaldom.

“Uvijek se osjećam sretno i počašćeno, nema veće časti nego igrati za svoju reprezentaciju. Naravno da sam presretan što mi se aktivirao predpoziv”, kazao nam je Mile Škorić koji već ima tri nastupa za hrvatsku reprezentaciju, a zanimljivo da je u sva tri Škorićeva nastupa Hrvatska pobijedila rezultatom 2:1, i to Meksiko, Wales i Gruziju. Očito Mile donosi sreću Vatrenima…

“Hahaha, da, to je zanimljiv podatak. Tako djeluje… Ma ne znam, nadam se da je tako. Daj Bože da bude i protiv Portugala isti rezultat”.

Hrvatskoj zbog koronavirusa još nedostaju Domagoj Vida i Marcelo Brozović, ozlijeđeni Andrej Kramarić te Ante Rebić. No, priključio joj se stoper Zenita Dejan Lovren, koji u porazu 1:2 kod Švedske nije mogao igrati zbog žutih kartona.

Ono što zabrinjava je loša obrana. I sam je izbornik Zlatko Dalić nakon remija 3:3 u Istanbulu protiv Turske na Vodafone Areni rekao kako prelako primaju golove, a protiv Švedske Vatreni su izgledali bezopasno. Trebat će sreće protiv Portugala. To sigurno…

‘Treba malo smiriti doživljaje’

“Pa dobro, reprezentacija je u maloj krizi, ali isto tako mislim da sve to treba malo smiriti. Previše se drame i prašine podiglo. Gleda se svaka sitnica, a smjena generacije je, stvara se nova moćna Hrvatska. Treba to sve uštimati, pogoditi, nije to lako, stoga… I ta situacija s koronom, nije laka godina, tako da nije to baš tako loše, kako se to malo predstavlja. Kažem, treba to malo smiriti. Hrvatska se kvalificirala na Europsko prvenstvo, što je puno bitnija stvar. Kažem, malo je kriza ali dobro, to se događa i najvećim momčadima, reprezentacijama. Treba, stoga, malo mirnoće. Bit će to sve opet u redu”, govori Mile Škorić i nastavlja:

“Naravno da je tako uvijek kad Hrvatska igra lošije i naravno da nije lijepo kad se gubi, ali kažem, to je trenutno. Bit će to sve bolje”.

Po dolasku u Split kratko se pozdravio s izbornikom. Od stopera Dalić ostao je samo Lovrenu i Pongračiću koji se, u međuvremenu, razbolio, te je bilo logično da doda još barem jednoga. Što se tiče onog ofenzivnog dijela igre, Budimir i Petković nisu spremni za cijelu utakmicu.

Nedostaje i zadnji vezni. Tu će Dalić morati naći rješenje, da su i Kovačić i Luka Modrić bliže portugalskom golu, golu. Inače, jučerašnji trening Vatrenih bio je za medije otvoren kroz prvih 15 minuta, a hrvatski mediji pišu da se vidjelo da se izbornik Dalić posebno premišlja oko te famozne “šestice”…

Da, situacija u reprezentaciji nije idealna, izbornik ima velike probleme u obrani, i zato se momčadi i priključio Škorić, kako bi Dalić imao barem više izbora. No, stoperski par s Dejanom Lovrenom trebao bi činiti ipak lijevi bek Borna Barišić. Za sad nemamo nikakve informacije da bi Dalić mogao iznenaditi da, recimo, od prve minute poslati na teren upravo Škorića. No, on je spreman, čeka napet k’o puška. Zamislite, Škorić na Ronalda. I još ga kapetan Osijeka strpa u džep. Nije loša priča, morate priznati…

“Da, filmska priča. Bila bi to baš filmska priča. Nitko sretniji od mene. Ma kako god bude, tko god bude igrao, samo da Hrvatska pobijedi. To je najbitnije”, izjavio je Mile Škorić i dodao:

“Naravno da svaki igrač vjeruje u sebe, pa tako i ja. Hoću li zaigrati ili neću, to je sad na izborniku. Sad da govorim da, ja sam taj koji će pojačati obranu, ma ne, to ne želim reći ni govoriti. No, ako budem igrao, dobio priliku, ako izbornik bude smatrao da me treba uvesti u igru i ako pritom odigram dobro, nitko sretniji od mene. Obrana nam je možda malo u krizi, ali nemojmo zaboraviti da su Vida i Dejan bili jedan od najboljih stoperskih parova na SP-u, predvodili su nas do srebra svojim igrama u obrani. I njima, a i svima nama treba u ovim trenucima malo više vjere. Tko god bude igrao vjerujem da će dati najbolje i najviše od sebe”, kazao nam je Mile Škorić i nastavio:

‘Hrvatska je igrala jako puno velikih, bitnih utakmica’

“Svi mladi koji su priključeni reprezentaciji a koji su igrali u ove dosadašnje dvije utakmice ovog reprezentativnog ciklusa ostavili su mi dobar dojam. Nije to sad ono, suigrači su mi a o njima sve najbolje, stvarno je tako. Svi su mi ostavili dobar dojam. Hrvatska ne treba strahovati za budućnost. Uvijek je imala i imat će odličnih, kvalitetnih nogometaša. Što se toga tiče, mirni smo. Nije to lako, ponavljam još jednom, ubaciti nove igrače i da sad to sve štima, treba dati malo vremena i sve će sjesti na svoje mjesto”.

I Škorić naglašava kako je možda malo nedostajalo protiv Švedske agresivnosti…

“Sve se to već izanaliziralo. Bilo je tu i novih igrača. Naravno da niti jedan poraz nije dobar, ali idemo pokušati protiv Portugala popraviti stvari. Naravno da će biti jako teško protiv tako jake reprezentacije. No, Hrvatska je igrala jako puno velikih, bitnih utakmica, jakih, tako da možemo pobijediti”, ističe Mile Škorić i dodaje kako neće biti ni katastrofa ako se ispadne u drugi razred Lige nacije.

‘Idemo napraviti novu reprezentativnu priču’

“Naravno da treba težiti što boljem, ići na pobjedu, ali kažem, prvi cilj se ostvario a on je bio plasman na Euro. Naravno da bi bilo lijepo ostati u elitnom razredu, ali neće biti smak svijeta, kako se to piše, kako se to predstavlja. Život ide dalje, idemo napraviti novu priču, da to bude opet nešto lijepo”.

Kapetan Osijeka igra dobru sezonu. Predvodi na terenu Bjeličine trupe u pohod na sam vrh HNL-a. Vidi se koliko je Nenad Bjelica svojim dolaskom prodrmao, oživio momčad, sve podignuo na nivo više…

“Je, nakon one prošle, turbulentne gdje nam je to drugo povijesno mjesto u zadnjem kolu nesretno pobjeglo ‘lokomotivom za Zagreb’, i taj Kup, ispadanje iz njega… Dolaskom Nenada Bjelice i njegovog stručnog stožera, mislim da smo se digli, što se vidi i po rezultatima. Tu smo, blizu smo Dinamu, na 6 bodova. Sad dolazi taj derbi sljedećeg vikenda. Pobjedom bi smanjili taj zaostatak na tri. Vidjet ćemo. Bit će teško naravno, ali bit će jedan pravi derbi. Vjerujem i nadam se u našu pobjedu”, zaključio je Mile Škorić.