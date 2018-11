DALIĆEV EKSPERIMENT SLAMKA JE SPASA ZA VELIKANA: Izbornik potezom raspametio uglednog trenera

Dalićev potez našao se na ploči trenera Bayera iz Leverkusena

Svi ćete se složiti, Zlatko Dalić apsolutno je pogodio s Tinom Jedvajem koji je upao doslovno u zadnji čas nakon što je uoči Španjolske i Engleske izbornik ostao bez svih lijevih bekova. Jedvaj mu se u Maksimiru, pred 32 500 navijača protiv Španjolske, odužio na način da je, kao lijevi bek, zabio dva gola, od toga onaj u posljednjim trenucima susreta za 3-2 i ludnicu na tribinama. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

¡LOS GOLES QUE MÁS NOS GUSTAN! Croacia y España se enfrentaron hoy por la @UEFAEURO, si La Roja ganaba iba a las finales, pero lo croatas tenían otros planes. El lateral izquierdo Tin Jedvaj es el dueño del #Momento90mas5 con este gol al minuto 90+3 para la victoria de Croacia. pic.twitter.com/zvW6Ro5E8u — 90+5 (@90mas5) November 15, 2018

Desni bek koji je inače stoper na lijevom beku

Dalić je Jedvaja, inače stopera koji igra i na desnoj strani, stavio na poziciju lijevog beka, na njemu neprirodnu poziciju, u prošlosti onu problematičnu u reprezentaciji Hrvatske, a on je zabio svoja oba gola na desnoj strani.

Bila je to sjajna predstava Jedvaja, a Dalićev potez na koji je, ruku na srce, izbornik bio primoren, našao se na ploči trenera Bayera iz Leverkusena Heikoa Herrlicha, koji traži načina da začepi rupe u obrani svoje momčadi. Jedan od načina da to učini, piše njemački Kicker, je da prebaci Jedvaja s pozicije desnog beka, odnosno stopera na poziciju lijevog beka. Nijemci ističu kako je Herrlichu obrana postala – prioritet!

‘Tin se dosta igrački razvio nakon SP-a’

“Dokazao je da može igrati na poziciji lijevog beka i sada i mi od toga možemo profitirati. Njegov izbornik u reprezentaciji Zlatko Dalić kazao je kako se Tin dosta igrački razvio nakon SP-a i sad može igrati i na desnoj i na lijevoj strani obrane, odnosno boka”, rekao je Herrlich i dodao:

“Kada pogledate našu staistiku vidte da primamo puno golova. Ovo je jedan od načina da se popravimo. Jedvaj ima snagu i znanje u obrani i on je za nas nova opcija, posebno nakon dva gola Španjolskoj. No, ne može on sam, mora imati podršku ostalih igrača”, istaknuo je strateg Bayera i nastavio:

‘Moramo posložiti igru tako i u klubu’

“U reprezentaciji se Tin osjeća jako dobro na toj poziciji jer uvijek dobiva podršku Perišića i nikad nije sam, stalno mu pomažu. Zato moramo posložiti igru tako i u klubu, da dobije samopouzdanje i taj osjećaj i s nama”, zaključio je Bayerov trener.

Vrijedi spomenuti kako je nakon 11 odigranih kola Bayer momčad s drugom najslabijom obranom lige i čak 24 primljena gola. Više je primila tek Fortuna Düsseldorf.