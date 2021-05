DALIĆA I HRVATSKU ČEKA PAKAO NA OTVARANJU EURA: Englezi izgledaju premoćno, Vatrenima prijete zvijezde Cityja, Uniteda, Chelseaja, Liverpoola…

Za razliku od hrvatske nogometne reprezentacije, koja je nedavno kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo otvorila podosta loše, engleska reprezentacija otvorila je ciklus furiozno. U prva tri kola uzeli su svih devet bodova i trenutno kotiraju kao prvi favorit za naslov na Euru s Francuzima.

EURO 2020: Raspored Hrvatske i satnice svih utakmica

Engleska će biti jedna od zemalja domaćina Eura i nokaut faza se igra na njihovu terenu, pa će izborniku Garethu Southgateu biti znatno lakše. Engleska prvenstvo otvara protiv Hrvatske 13. lipnja, 18. igraju sa Škotskom, a u 3. kolu, 22. lipnja s Češkom.

A izbornik Gareth Southgate u utorak je objavio popis igrača na koje računa:

Ahead of naming his final #EURO2020 squad next week, Gareth Southgate has selected 33 players to join up with the #ThreeLions from this weekend as our preparations for this summer's tournament get under way.

— England (@England) May 25, 2021