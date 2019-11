DALIĆ ZA KRAJ POVUKAO DRASTIČAN POTEZ: Izbornik otkrio koga sigurno neće zvati na Euro – ‘Ja tu ne mogu puno utjecati’

Nakon utakmice izbornik Zlatko Dalić održao je kratku konferenciju za novinare

Nogometaši Hrvatske u utorak su u Puli u prijateljskoj utakmici protiv Gruzije slavili sa 2-1 (1-1). Gruzijci su poveli u 19. minuti preko Papunašvilija, a Hrvatska je izjednačila u 25. minuti autogolom kapetana gostiju Kašije. U 53. minuti Ivan Perišić je udarcem glavom, nakon ubačaja Josipa Juranovića, zabio za konačnih 2-1.

Nakon utakmice izbornik Zlatko Dalić održao je kratku konferenciju za novinare gdje je govorio o odigranom susretu, kao i o budućnosti svoje ekipe.

Dalić je prije svega zadovoljan cijelom ovom godinom. “Nije mogla biti bolja. Imali smo cilj, a to je bio plasman na EP i mi smo to ostvarili. Bilo je nekih problemčića, ali nećemo o tome. Dobili smo neke igrače za Europsko prvenstvo i mogu biti zadovoljan. Sada ćemo odmoriti do trećeg mjeseca”, rekao je Dalić.

Problem s Kalinićem

Zatim je komentirao što će biti dalje s igračima koji ne igraju u svojim klubovima. “Volio bih da svih 23 igrača igra u svojim klubovima i nadam se da će oni koji nemaju perspektivu pronaći novi klub. Oni će sami odlučiti, ja tu ne mogu utjecati”, rekao je Dalić i onda komentirao posebno problematičan slučaj s Lovrom Kalinićem, koji je u reprezentaciji, a posljednju utakmicu je odigrao još u veljači ove godine.

“Razgovarao sam s Kalinićem i rekao sam mu da mora igrati. Vratari moraju biti standardni ako žele biti na Europskom prvenstvu. Nemamo bogati izbor vratara vani, a ako Kalinić i Sluga ne budu branili, pogledat ćemo u HNL-u”, bio je vrlo decidiran Dalić.

Što se tiče priprema za Euro, Dalić je rekao da ne želi igrati protiv “patuljaka” već samo protiv najjačih.

“Ne želim gubiti vrijeme sa slabim protivnicima na prijateljskim utakmicama. Nama treba Belgija i takve momčadi, a ne Andora i slični. Mi smo viceprvaci svijeta. Moramo imati četiri jake utakmice prije Europskog prvenstva”, zaključio je Dalić.