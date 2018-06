DALIĆ UOČI POSLJEDNJEG ISPITA PRIJE SP: Izbornik smatra da je Senegal najbolja momčad Afrike, a otkrio je i kako planira zaustaviti Manea

Reprezentacija je održala otvoreni trening

Hrvatska nogometna reprezentacija u četvrtak je održala otvoreni trening u Bogdanovcima, a u sjajnoj atmosferi pred tisuću navijača reprezentativci su se tom prigodom družili sa svojim obožavateljima, te se fotografirali i dijelili autograme.

“Raduje me što smo došli u Bogdanovce i Slavoniju za sam završetak priprema. Sve smo do sada odradili jako dobro, kako sam i zamislio, igrači su bili izrazito profesionalni i odgovorni te nam nedostaje još samo dobra igra i pobjeda protiv Senegala. Napravit ćemo sve moguće zamjene kako bi što više igrača dobilo svoju šansu, s obzirom da nam je to zadnja šansa za provjere”,izjavio je, kako prenosi internetski portal HNS-a, izbornik Zlatko Dalić.

Danas protiv Senegala

U petak u 18 sati na osječkom stadionu Gradski vrt, koji je rasprodan dva dana prije utakmice, Hrvatska igra protiv Senegala. Bit će to posljednja pripremna utakmica uoči SP-a u Rusiji. “Mislim da mi to zaslužujemo i uistinu smo sretni što ćemo imati atmosferu punog stadiona. Reprezentacija je ponos, čast i užitak, dat ćemo sve od sebe da usrećimo ljude i učinimo ih ponosnima”, dodao je izbornik.

“Senegal je trenutno najbolja afrička reprezentacija, a predvodi je napadač Liverpoola Sadio Mane.

Manea se može zaustaviti samo sa svih 10 igrača

Manea možemo zaustaviti samo sa svih deset igrača. Igrat ćemo kompaktno, u zajedničkom bloku, kao i protiv Brazila. Ne smijemo izgubiti formaciju i raspored niti jedne minute, na Svjetskom prvenstvu suparnici to odmah kazne. Ja sam optimist, ne želim nikakve negativnosti, a pozitivu želim prebaciti i na igrače. Pun sam samopouzdanja i vjerujem u igrače. Nema bojazni, dat ćemo sve od sebe i očekujem dobre stvari”, zaključio je Dalić.