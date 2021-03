Zlatko Dalić i Dejan Lovren govorili su na konferenciji za medije uoči utakmice protiv Slovenije u kvalifikacijama za SP

Hrvatska nogometna reprezentacija u srijedu (20.45) će utakmicom sa Slovenijom u Ljubljani započeti kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2022.

Uoči te utakmice pred novinare su izašli hrvatski izbornik Zlatko Dalić i branič Vatrenih Dejan Lovren.

‘Sve ovisi o nama’

Lovren je prvi govorio na press konferenciji i istaknuo da jako respektira sljedećeg protivnika.

“Oni su odlična ekipa, s nizom dobrih igrača, a Josip Iličić koji odlično igra u Atalanti je prva zvijezda, ali sve ovisi o nama”, rekao je pa se osvrnuo na činjenicu da su počele kvalifikacije za SP, a Europsko prvenstvo se još nije odigralo.

“Situacija je takva kakva je, ništa nas više ne može iznenaditi. Trebamo ovo odraditi i onda se spremati za Euro”, rekao je.

‘Nema ni ključnih ni laganih utakmica’

Nakon njega novinarima se obratio Dalić.

“Početak je kvalifikacija, ne poznajemo jedni druge, ali Slovenci su domaćini, a dolaze im svjetski viceprvaci. Za njih je to jednako važna utakmica kao i za nas, itekako ih uvažavamo, njihovog izbornika Matjaža Keka također. Čeka nas sve, samo ne lagana utakmica, ali više ionako nema laganih utakmica. Nema, doduše, ni ključnih utakmica, trebaju nam bodovi, pokušat ćemo ih osvojiti već sutra. Moramo biti motivirani, agresivni i jako ozbiljni. Svjesni smo da je Euro pred vratima, ali u prvom redu moramo biti fokusirani na ove utakmice. Na Euro ćemo misliti poslije”, rekao je Dalić, čije je planove pred dvoboj sa Slovenijom u velikoj mjeri poremetila ozljeda Brune Petkovića.

“Na jučerašnjem treningu u Zagrebu uigravali smo dvije varijante. Vidjet ćemo još do početka utakmice, nedostaju nam Rebić i Petković, s njima dvojicom bi neke stvari bile drukčije. Morat ćemo nešto mijenjati, ali imamo dovoljno kvalitetnih igrača, pogotovo u fazi napada, koji ih mogu zamijeniti i dati svoj doprinos. S te strane očekujem da ćemo biti pravi, važno je dobro startati u novom kvalifikacijskom ciklusu. Nismo imali vremena za pripreme, ali moramo protiv Slovenije pokazati našu snagu”, dodao je Dalić.

Osvrnuo se na Luku Modrića koji će se na utakmici protiv Slovenije izjednačiti s Darijom Srnom na prvom mjestu vječne ljestvice igrača s najviše nastupa (134) za Vatrene. Izbornik priželjkuje da kapetan i lider odradi tekući kvalifikacijski ciklus do kraja.

“Kad vidim Luku s kolikom željom i motivom dolazi na reprezentativna okupljanja… Dokle god bude tako, on će biti dio ove momčadi. U 36. godini je, a vidimo na kojoj razini igra u Realu. To je samo dokaz koliko je Luka ozbiljan, odgovoran i profesionalan. Nadam se da će, za dobrobit hrvatskog nogometa, na toj razini ostati do Katara”, kazao je izbornik.

