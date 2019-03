IZBORNIK DALIĆ NAKON PORAZA OD MAĐARSKE: ‘Opet naš koban prekid. Izgubili smo i nećemo sad raditi dramu’

Hrvatska je izgubila od Mađarske 2:1

“Izgubili smo. Nema sad kukanja, tragedije. Glava gore i idemo dalje”, izjavio je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić za Novu TV nakon nedjeljnog poraza 1-2 na gostovanju kod Mađarske u Budimpešti, u drugoj utakmici kvalifikacija za Euro 2020.

Dalić je domaćinima čestitao na borbenosti, agresivnosti, pobjedi i tri boda, do kojih su Mađari stigli iako je Hrvatska već u 13. minuti povela pogotkom Ante Rebića. No, umjesto da iskoristi šok kod domaćina, naša reprezentacija taj početni kapital nije znala pretvoriti u nešto više.

Pali nakon gola

Strijelac za našu reprezentaciju bio je Ante Rebić u 13. minuti na asistenciju Andreja Kramarića, a Mađarska je izjednačila u 34. minuti pogotkom Adama Szalaija. Pobjedu Mađarima u 76. minuti donio je Mate Patkai nakon udarca iz kuta.

“Mi smo nakon prvog gola pali, nismo nastavili, nismo se digli do kraja, nismo ih dokrajčili, nego smo ih pustili da se vrate u ritam utakmice. Bili su agresivniji. Mi smo u drugom poluvremenu imali inicijativu, ali jalovu, nismo dali gol i onda je došao taj prekid, opet naš koban prekid, gol i poraz”, analizirao je Dalić preokret u kojem su Mađari pogocima Szalaija u 34. minuti i Patkaija u 76. minuti došli do prve pobjede u povijesti hrvatsko – mađarskih reprezentativnih okršaja.

“Nismo bili kreativni, nismo imali pravu ideju, uvijek je lopta zapela u nekim zadnjim trenucima. Nije to prolazilo, nismo išli ‘jedan na jedan’, dok nije ušao Brekalo. To je tako. Nećemo sad praviti dramu od toga. Izgubili smo, bit će nam teško u ovim kvalifikacijama. To smo znali, to smo rekli. Idemo dalje”, poručio je izbornik koji je nakon primljenog drugog pogotka pokušao i s promjenom sustava na tri igrača u obrani i dvojicom napadača, kad je Kramariću pridodao Petkovića.

‘Pokušali smo nešto popraviti, ali nismo uspjeli’

“Jer smo gubili, nakon gola smo išli s trojicom otraga, s još jednom špicom, da pokušamo nešto popraviti, ispraviti, ali nismo uspjeli ništa”, rekao je Dalić.

Hrvatska će sljedeću utakmicu u kvalifikacijama odigrati 8. lipnja, kad će u osječkom Gradskom vrtu ugostiti Wales koji je u nedjelju odigrao prvu utakmicu te kao domaćin svladao Slovačku s 1-0. Mađarska je poslala upozorenje hrvatskim nogometašima, a izbornik je još jednom istaknuo:

“Moramo biti puno agresivniji, puno borbeniji. Kao što sam i prije govorio, moramo naučiti da svi protiv nas idu dvjesto na sat. Domaća publika, pritisak… Neće nam biti lako. Moramo se iz ovoga dići. Mi smo viceprvaci svijeta. Izgubili smo. Nema sad kukanja, tragedije. Glava gore i idemo dalje.”