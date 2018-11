DALIĆ SVIM TRENERIMA OTKRIO TAJNU: Izbornik Vatrenih dao odgovor na pitanje koje se svi pitaju – Kako zaustaviti Messija!?

Izbornik se još jednom prisjetio velike pobjede Vatrenih

Ispisujući najljepše stranice hrvatske nogometne povijesti, odnosno vodeći reprezentaciju do srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, izbornik Zlatko Dalić slagao je taktiku kako se suprotstaviti nekim od najjačih nogometnih kolektiva današnjice, ali i kako zaustaviti neke od najvećih zvijezda današnjeg nogometa. Lionel Messi spada u najuži krug takvih.

Upravo su Messija i argentinsku nogometnu reprezentaciju Vatreni svladali još u fazi igranja po skupinama, a golovima Ante Rebića, Luke Modrića i Ivana Rakitića ispisana je 3-0 pobjeda koja niti danas ne blijedi. Portal Goal donosi Dalićevo prisjećanje na tu pobjedu.

Recept za uspjeh

“Za mene je Lionel Messi najbolji nogometaš na svijetu, a to dokazuje iz tjedna u tjedan. Njemu je teže igrati za Argentinu nego za Barcelonu, a mi smo pokušali iskoristiti ono što smo smatrali malim slabostima u igri argentinskog tima”, započeo je Dalić i otkrio ključ pobjede:

“Ključno je bilo zadržati disciplinu i pratiti u potpunosti naš taktički plan. Igrači su napravili upravo to. Pokušali smo spriječiti da lopta stiže do Messija i brzo ga zatvarali na područjima gdje voli primati loptu. Koliko god on bio dobar, nogomet je momčadski sport i ako jedna momčad pokaže više od druge onda je bilo kojem individualcu teško sve preokrenuti. Hrvatska je u toj utakmici bila bolja momčad od Argentine.”