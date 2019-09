DALIĆ SE SUOČAVA S VEOMA OPASNIM PROBLEMOM: Jedan od najtalentiranijih hrvatskih braniča mogao bi zaigrati za BiH

Dalić ga i dalje izostavlja sa svojih popisa, čak i onih proširenih

Zanimljivo je kako čak niti na širem popisu izbornika hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatka Dalića, nema jednog od najtalentiranijih mladih braniča Niklole Katića. Katić je standardni član prve postave Glasgow Rangersa, a bio je jedan od najboljih igrača na Europskom prvenstvu igrača do 21 godine proljetos.

Međutim, Dalić ga i dalje izostavlja sa svojih popisa, čak i onih proširenih, pa ga tako nema u kadru niti u nadolazećim kvalifikacijskim utakmicama protiv Mađarske i Walesa. I dok većina igrača, poput Duje Ćaleta-Cara ili Domagoja Bradarića, koji bi već trebali biti u reprezentaciji sudeći po onome što pokazuju igrama u klubu, nema previše izbora nego čekati izbornika da ih pozove, Nikola Katić ima izbor – igrati za Bosnu i Hercegovinu.

Igrat će za BiH?

Katić ima dvojno državljanstvo, rođen je u Ljubuškom, a odrastao u Stolcu i smije nastupati za BiH jer nije odigrao niti jednu službenu utakmicu za A repreentaciju, doduše jest jednu onu s Meksikom kada ga je zvao Ante Čačić, ali ta utakmice čak nije niti odigrana u FIFA-inu terminu.

“Dosad nije bilo interesa, ali tko zna što budućnost nosi. BiH je moja zemlja kao i Hrvatska, tu sam rođen i rado dolazim u svoj Stolac kad god sam u prilici. Teško je sad davati neke odgovore, pogotovo jer sam prethodno igrao baš za Hrvatsku. Vidjet ćemo, nikad se ne zna”, rekao je Katić za SportSport.ba.

Prisjetio se tom prilikom i svojih početaka koji nisu bili laki. “U Stocu uvjeti nisu bili najbolji, kao i u većini drugih mjesta u BiH. U Neretvancu je bio za nijansu viši nivo, ali i dalje amaterski. S obzirom na to da su mi roditelji bili zaposleni, morao sam stopirati da bih došao u Opuzen. Stajao sam sa strane i pitao nekoga da me poveze. Trebalo je 45 minuta u jednom i 45 minuta u drugom pravcu. Moram priznati da majci to baš i nije bilo drago. Bili su to srednjoškolski dani, ona me zamišljala na nekom fakultetu. Ali kad je vidjela koliko sam uporan, popustila je. Danas sam zbog svega toga ponosan na sebe”, rekao je Katić.

Htio odustati od nogometa

Htio je čak i odustati… “Slagao bih kad bih rekao da nije bilo takvih trenutaka. Znate kako je, amaterski je to nivo i novac baš i nije neki, a kad ne ide najbolje, svašta vam prolazi kroz glavu. Ali u životu je tako da nakon lošeg dana obično dođu bolji. To mi je davalo snagu”, veli Katić.

Nakon Opuzena doveo ga je Slaven Belupo, a tako se promaknuo u mladog reprezentativca.

“Imao sam priliku igrati protiv Širokog i Zrinjskog, ali nitko u meni očito nije vidio kvalitetu. Doduše, postojali su kontakti sa Širokim Brijegom dok sam bio u Neretvancu. Put me odveo u Slaven Belupo i mogu samo Bogu zahvaliti što je ispalo ovako kako jest. Tamo sam napravio ime kao igrač i stekao potrebno iskustvo”, ispričao je Katić.

Kada je doznao da ga želi Steven Gerrard, rekao je da će pješice u Glasgow ako treba.

Ostvarenje snova

“Bilo je to ostvarenje snova. Cijelu priču držao sam u tajnosti dok nisam potpisao ugovor, čak ni roditeljima nisam želio govoriti neke stvari”, rekao je Katić pa naglasio: “Vratiš se u prošlost, razmisliš kako si igrao u rodnom gradu i onda se okreneš oko sebe, naprosto sjajan osjećaj. Pogotovo kad sam prvi put zaigrao, osjetio atmosferu i vidio koliko su Rangersi zapravo velik klub”, kazao je Katić.

Zatim je govorio o svom treneru. “Gerrard je čovjek koji je toliko jednostavan, pristupačan i dobar. Ponekad ne biste ni pomislili da je to isti onaj Gerrard kojem ste se kao klinac divili. Zbog golemog igračkog iskustva točno zna kako u kojem trenutku diše momčad, zna točno kad i što treba reći. U svakom trenutku želi najviše, želi pobjedu i, ako je moguće, bez primljenog gola. Ostavio je sjajan dojam”, rekao je Katić.

Inače, u klubu je i legendarni Ranger i BiH reprezentativac Saša Papac, koji mu je uvelike pomogao pri prilagodbi na novi život u Škotskoj, a tko zna možda će ga dovesti i u reprezentaciju kod Roberta Prosinečkog.

“Upoznali smo se još u Osijeku. Dobar je čovjek, dao mi je nekoliko savjeta za život u Glasgowu i zahvalan sam mu na tome. Ovdje ga puno cijene i nisu zaboravili što je dao za klub”, kazao je Katić.