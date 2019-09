DALIĆ RIJEŠIO VELIKU DVOJBU: Ovo je Hrvatska koja će napasti Slovačku; no, jedna njegova odluka itekako je upitna i bode u oči

Posljednji trening Vatrenih razriješio posljednje dvojbe koje je Dalić imao uoči susreta sa Slovačkom

Posljednji trening Vatrenih, koji je održan u četvrtak navečer, razriješio je posljednje dvojbe koje je Zlatko Dalić imao uoči dvoboja sa Slovačkom u petak (20.45, Nova TV) u Trnavi. Internetsko izdanje 24sata javlja će to biti napadački orijentirana Hrvatska, koju je izbornik i najavio, a koju će u vršku napada predvoditi napadač hrvatskog prvaka Dinama Bruno Petković…

‘Bit će to ofanzivni sastav, napast ćemo, nećemo kalkulirati’

“Bit će to ofanzivni sastav, napast ćemo, nećemo kalkulirati,” poručio je Zlatko Dalić na posljednjoj pressici uoči utakmice, tako najavivši kako očekuje sličnu utakmicu kao protiv Mađarske… Najveća je Dalićeva dvojba bila koga staviti uz Petkovića na krila, a izbor je pao uz neupitnog Perišića na Antu Rebića. Josip Brekalo, novi Dalićev adut koji ove sezone u Wolfsburgu daje gol svake 54 minute, utakmicu će započeti s klupe.

Protiv Azerbajdžana Brekalo je bio desni bočni

Inače, na startu kvalifikacija protiv Azerbajdžana Brekalo je bio desni bočni, nema više potrebe da odrađuje takve posebne zadatke. Sada je špica, preciznije krilo i u ofenzivnoj će djelu biti snaga Vatrenih…

Dobar ili loš potez što će Brekalo susret započeti s klupe? Vidjet ćemo za vrijeme dvoboja. No, zasigurno će izbornik Zlatko Dalić, u slučaju da stvari na travnjaku ne krenu u željenom smjeru, Brekala uvesti u igru. Također, dašak ofenzive dat će i Nikola Vlašić koji je dobio prednost ispred Milana Badelja u veznom redu zajedno s Modrićem i Brozovićem. Obranu će držati Vida i Lovren te Jedvaj i Barišić uz Livakovića na golu…

‘Protiv Mađarske nismo bili dovoljno motivirani i agresivni’

“Protiv Mađarske nismo bili dovoljno motivirani i agresivni, to nam se ne smije ponoviti. Bila nam je to jako dobra i velika škola. Nismo bili dovoljno motivirani i agresivni, to nam se ne smije ponoviti protiv Slovačke. Očekujem istu utakmicu. Ovoga puta moramo biti odgovorni. Svi igraju protvi svjetskog doprvaka na svom maksimumu,” poručio je Dalić na konferenciji održanoj na stadionu Anton Malatinsky u Trnavi.

Pavel Hapal bi mogao Vatrene napasti u ovom sastavu

Što se tiče Slovačke, izbornik Pavel Hapal mogao bi Hrvatsku napasti u sljedećem sastavu: Dubravka – Pekarik, Škriniar, Vavro, Hancko – Hamšik, Lobotka, Kucka – Rusnak, Duda, Mak…

“Moramo odgovoriti na sve i biti odgovorni, dati maksimum jer svi sada protiv viceprvaka svijeta igraju maksimalno. Ova smo dva dana iskoristili uglavnom za analizu protivnika koji je kvalitetan u veznom redu. Tu je i opasni Mak koji stalno ulazi unutra. No, ponavljam, puno će ovisiti o nama, našoj kvaliteti i nema razloga da budemo loši sutra. Mi smo tu koji jesmo i idemo napraviti dobar rezultat sutra, kao što smo protiv Walesa”, istaknuo je Zlatko Dalić.