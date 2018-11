DALIĆ PROGOVORIO O SVEMU: Izbornik najavio velike stvari, ali i iskreno potvrdio bolnu istinu o hrvatskom nogometu

Izbornik Zlatko Dalić o dobrim stvarima, problemima i nadanjima

Neovisno o rezultatima kakve će upisivati u nastavaku obnašanja dužnosti izbornika hrvatske nogometne reprezentacije, a nema razloga da bude neuspješan, Zlatko Dalić još će jako dugo biti priznavan kao onaj koji je vodio Vatrene do najvećeg rezultata u njihovoj povijesti. Dvadeset godina veličala se bronca Hrvatske sa Svjetskog prvenstva u Francuskoj, veličao se s njom i tadašnji izbornik Miroslav Ćiro Blažević, a onda je u Rusiji ove godine Dalić odveo Hrvatsku korak dalje. Osvojeno je srebro koje se itekako ističe.

Hrvatsko prvenstvo…

Oprostili su se nakon Mundijala neki od reprezentativaca, nema više neumornog golgetera Marija Mandžukića, nema vratara Danijela Subašića niti Vedrana Ćoruluke na kog se moglo računati da obavi posao na terenu, ali i izvan njega kao produžena Dalićeva ruka. Dobro je to što se najavljuju dolasci nekih mladih igrača poput Nikole Vlašića, Josipa Brekala ili Duje Ćaleta-Cara, ali postoji i loša koja otežava izborniku posao. Hrvatsko nogometno prvenstvo, složit će se Dalić u razgovoru za Sportske novosti, baš i nije neki izlog…

“Nažalost, ne može biti drugačije kad svaki klub ima toliko stranaca. Sad ispada da se opet vraćam na tu temu. Liga je takva kakva je. Dinamo je dominantan, ima kvalitetu i širok izbor igrača. No, sada ima i sinergiju igrača i navijača, dobrog trenera, sve je posloženo.”

Stižu mladi

Dobrih vijesti, ipak, ima.

“Brekalo i Vlašić nositelji su kvalitete u klubovima, zaslužuju poziv, a usto su tipovi igrača koji donose Hrvatskoj novu energiju. Ćaleta-Car bio je na Svjetskom prvenstvu, ne igra u Marseilleu, ili je tek nešto igrao. No, računam i na druge mlade, to su Pongračić koji igra dobro u RB Salzburgu, Benković iz Celtica, Katić iz Glagow Rangesa. Imamo rješenja na mjestima stopera. Matej Mitrović dvije-tri utakmice nije igrao zbog sitnih problema. A Brekalo i Vlašić nova su snaga za bočne igrače ili špice. No, ne mogu sve mlade odjednom staviti.”

Španjolska i Engleska

Ono što slijedi hrvatskoj reprezentaciji su ispiti u Ligi nacija protiv Španjolske (15. studenoga) i Engleske (18. studenoga). Upitan što bi ga zadovoljilo, Dalić je odgovorio:

“Dvije vrhunske utakmice. Imamo šansu biti prvi u skupini. Moramo dobiti Španjolce. Ovog časa me zanima samo da budemo među deset nositelja na ždrijebu kvalifikacija za Euro. To je prvi cilj, za to nam trebaju bodovi. A ako svladamo Španjolce, u prigodi smo boriti se za prvo mjesto, pobijedimo li i Engleze u Londonu. Znači, trebaju nam dvije pobjede. To nije neostvarivo, iako je jako teško. Međutim, vjerujem da mi to možemo. Iako, ta uloga nositelja u ždrijebu za Euro je zadatak broj 1. Bilo bi to svjetsko čudo, ali mi smo na sve spremni.”