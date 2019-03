DALIĆ PROGOVORIO O PROBLEMIMA UOČI KVALIFIKACIJA: ‘Reprezentacija mora biti kult. U nju se teško ulazi, ali isto tako se teško i izlazi’

Razgovarali smo s izbornikom Vatrenih Zlatkom Dalićem

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u ponedjeljak je u Hiltonu objavio popis igrača za dvije kvalifikacijske utakmice za Europsko prvenstvo 2020. godine.

Hrvatska 21. ožujka na Maksimiru igra protiv Azerbajdžana, a tri dana kasnije gostuje u Budimpešti kod Mađarske. Proteklih dana stršala su dva pitanja: misli li u nacionalni sastav vratiti legendarnog bivšeg kapetana i reprezentativca Darija Srnu i hoće li pozvati centarfora Dinama Brunu Petkovića, koji igra sjajno.

Ništa od Srne

Iako se u medijima pojavila priča kako Luka Modrić nagovara Srnu da se vrati u reprezentaciju i pomogne u nadolazećim kvalifikacijama zbog izostanaka, prvenstveno Šime Vrsaljka na toj desnoj strani, od toga neće biti ništa.

Ne zna se je li plasirana informacija u medije samo čin naklapanja ili je tu nečeg stvarno i bilo, ali stručni stožer o tome je razgovarao svega dvije minute. Dileme nema, prilika i pozornost posvetit će se mladim igračima jer su oni budućnost reprezentacije.

Petković dobio predpoziv

Također, Petković je dobio predpoziv. On je posebno oduševio Ivicu Olića koji je sretan zbog plasmana Dinama u osminu finala Europske lige, pa je tako maksimirski izlog, proporcionalno ostvarenim uspjehom, itekako gledan i praćen od Dalićevih pomoćnika kao i od izbornika osobno…

Kaže nam Olić kako je Petković jako blizu reprezentacije i da, ako nastavi ovako, samo je pitanje dana kad će i on biti “unutra”…

Nakon što su riješili te dvije dileme, izbornik Dalić sa svojim ljudima okrenuo se prema nadolazećem okupljanju i pripremama za početak kvalifikacija…

“Imamo problema, to sigurno. U obrani nam je jedino Vida na raspolaganju od igrača sa Svjetskog prvenstva. No, to ne smijemo gledati kao problem. Moramo gledati pozitivno, moramo ostati pozitivni i fokusirani te tražiti rješenje.

‘Bit će teške i zahtjevne kvalifikacije’

Nema svrhe ni smisla da mi sad zbrajamo i kukamo koga nema. Nemamo ih i to je sastavni dio nogometa i ovog posla, kao što su sastavni dio nogometa i ozljede. Mi ćemo pratiti one za koje mislimo da su najbolji i najkvalitetniji, kao i mlade igrače i sve one koji igraju u svojim klubovima dobro.”, kazao nam je u uvodu razgovora izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić i nastavio:

“Bit će to teške i zahtjevne kvalifikacije koje imaju puno zamki, puno prepreka. Prva će biti već sad uskoro u Zagrebu protiv Azerbajdžana kojeg moramo pobijediti. U Budimpešti protiv Mađarske bit će možda i naša najteža utakmica u kvalifikacijama, a tek je početak. Bit će nam jako teško”.

O Tinu Jedvaju

Upitali smo izbornika o Tinu Jedvaju, odnosno hoće li biti prinuđen i sad posegnuti za nekim posebnim potezom, kako je to s njim napravio prebacivši ga na lijevu stranu protiv Španjolske na Maksimiru u Ligi nacija? Jedvaj je igrač koji je nekad mogao ili može pokriti problem desnog beka, ili u nuždi odigrati zadnjeg veznog…

Protiv Španjolske “eksperiment” je upalio, no Jedvaj ne igra u Bayeru i to nije dobro. Uz ozljede, i manjak minuta pojedinih igrača ono je što zabrinjava struku…

“On nije jedina opcija, imamo mi tu još nekih kombinacija, vidjet ćemo. Nemamo puno vremena za treninge, samo dva dana, u tom ćemo periodu probati naći riješenje. Imamo još kombinacija o kojima razmišljamo i pratimo, koje su nam u glavi.

‘Rog je napravio dobar potez odlaskom u Sevillu’

Vidjet ćemo kad počnu treninzi kakvi će igrači doći. Još je dva tjedna do okupljanja, tko zna što se još može dogoditi”, objašnjava nam Zlatko Dalić kojeg veseli što je Marko Rog u Sevilli na posudbi počeo igrati.

Nekako nam se čini kao da je Marko uhvatio onaj posljednji vlak za spas bilo kakvih mogućnosti za Dalićeve pozive, jer je bio zacementiran na klupi Napolija, a izbornik je napomenuo još prije kako će u reprezentaciju pozive dobivati oni igrači koji igraju u svojim klubovima…

“Napravio je dobar potez, kao što su to napravili i Kovačić te Vlašić. Govorio sam da igrači moraju tražiti igrati, jer biti na klupi nije korisno. Nisam sretan da moji igrači imaju malu minutažu, jer je to loše i za reprezentaciju. No, što je tu je, imamo igrača koji nemaju minutažu i morat ćemo i u tom segmentu naći bolja rješenja”.

Problemi s minutama kod pojedinih igrača

Marko Pjaca ne igra na posudbi u Fiorentini, a svejedno je dobio poziv…

“Dobro, tu su još uz Marka Pjacu i Milan Badelj, Bradarić, tu je bio i Rog, tu je Jedvaj… Znači to su igrači s manjom minutažom. Ja sam htio da ti igrači dobiju još više postreha da se izbore za veću. Očekivao sam i očekujem da će se netko od tih mladih igrača izboriti svojim dobrim kontinuitetom igara u klubovima, da se približe reprezentaciji. Upravo su mi to učinili Brekalo i Vlašić.

Na dobrom putu su bili Pongračić i Benković, ali oni su se nažalost ozlijedili. Mi moramo dobiti nekog tko će zamijeniti te igrače, koji će pokazati svoju kvalitetu kroz jedan kontinuitet igara. Reprezentacija mora biti kult, u nju se teško ulazi ali isto tako se teško i izlazi”.

Kalinić ili Livaković?

Lovre Kalinić također ima problema u Aston Villi, dok Dominik Livaković brani sjajno u Dinamu. Gleda li izbornik možda da starta s Livakovićem umjesto s Kalinićem?

“Vidjet ćemo kad počnu pripreme što i kako, moramo vidjeti u kakvom će stanju doći”.

Azerbajdžan će imati jakog aduta u obliku izbornika Nikole Jurčevića, koji je nedavo prihvatio poziv tamošnjeg Saveza.

Nikola Jurčević – adut Azerbajdžana

“Pratimo sve, od Lige nacija, iz toga izvlačimo, skautiramo, pratimo sve gdje igraju. Radimo na tome, pratimo njihovu igru i nastupe, imamo ljude koji to rade. Imat ćemo sve one važne informacije prije utakmice”.

El Clasico

Za kraj razgovora izbornik nam je prokomentirao El Clasico i novi poraz Reala u Madridu od Barcelone, ukupno 4 u nizu na svom stadionu. Nastavljaju se katalonski dani na Santiago Bernabuu…

“I Rakitić i Modrić su igrali dobro. Rakitić je po meni bio najbolji igrač utakmice, dao je sjajan gol, igrao je fantastično. Luka je također igrao dobro. No, Real je izgubio pa njegova igra možda i ne ide u takvom smjeru. U svakom slučaju, jedna dobra utakmica, Rakitić je pokazao pravu formu”, zaključio je Zlatko Dalić.