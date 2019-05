‘Rakitića nema za utakmicu protiv Walesa. No, koga nema bez njega se mora’

Hrvatska nogometna reprezentacija u petak u 15.00 igra prijateljsku utakmicu protiv NK Omiš povodom stotog rođendana spomenutog dalmatinskog niželigaša. Naši reprezentativci u Omiš stižu na poziv Ivana Perišića, a očekuje se kako će na toj nogometnoj priredbi čelnici HNS-a pokušat više izgladit, odnosno normalizirati odnose na relaciji “Savez – Hajduk”, te potvrditi, ako je moguće, utakmicu protiv Mađarske na Poljudu u listopadu ove godine. Sedam dana kasnije, 8. lipnja, na redu je kvalifikacijski ogled s Walesom u Osijeku, a zatim 11. lipnja i prijateljski ogled s Tunisom u Varaždinu…

Nezgodan termin

U srijedu poslijepodne reprezentacija se počela okupljati uoči prijateljskog susreta. Okupljanje u hotelu Le Meridien Lav započelo je u srijedu u ranim poslijepodnevnim satima kada su u Podstranu pored Splita stigli Marko Rog, Dario Melnjak, Škorić i Benković, a potom su 45 minuta prije presice koja je bila zakazana za 17.30, došli izbornik Zlatko Dalić i većina članova njegovog stožera, te igrači Bruno Petković, Karlo Bartolec, Josip Brekalo, Borna Barišić i Milan Badelj, javljaju Sportske novosti. Dalić je pred novinare u Splitu po prvi put izašao kao izbornik Vatrenih.

“Nemamo puno izbora, dolazi nam ova kvalifikacijska utakmica u nezgodno vrijeme, muči me i termin u 15 sati zbog moguće vrućine. No, nemamo puno izbora, izgubili smo tri boda protiv Mađara i bit će zahtjevna utakmica. I termin bi nam mogao stvarati mali problem. Kako god bilo mi smo kvalitetnija momčad, moramo se dobro pripremiti, ali imat ćemo dovoljno vremena da se pripremimo i da odigramo dobru utakmicu, istaknuo je izbornik Dalić i nastavio:

‘Walesu će nedostajati dva važna igrača, ali…’

“Walesu će nedostajati dva važna igrača, ali to ne mora značiti ništa. Mi smo favoriti, moramo kontolirati igru i imati posjed lopte. Znamo koliko je Gareth Bale opasan iz kontre, a to moramo zautaviti. Bit će jako jako nezgodno, sjetite se samo Senegala u Osijeku prije početka SP-a. Izbora nemamo puno, no imamo kvalitetniju momčad. Wales ima svojih problema, Ramsey ne igra, no ne bih htio govoriti ništa o njima, dobili su Slovačku, opasni su u kontri. Puno se toga mijenja, naš stil igre, tamo smo bili u drugačijoj postavi, sad smo favoriti svugdje, imamo taj posjed i moramo se paziti kontri. Bale je nezgodan, imaju par brzih, nezgodnih, jako nezgodnih igrača”, rekao je Dalić i potvrdio kako Ivan Rakitić neće igrati protiv Walesa:

‘Rakitića nema za utakmicu protiv Walesa’

“Rakitića nema za utakmicu protiv Walesa. Vjerujem u igrače koji su na popisu, tu su Kovačić, Pašalić, Vlašić. Nećemo kukati, koga nema, bez njega se može i mora. U razgovoru s Rakitićem dogovorili smo da neće biti u ovoj akciji. Ima problema s mišićem te će preskočiti ove utakmice. Dejan Lovren je u finalu Lige prvaka, priključit će nam se naknadno. Isto je i s Kovačićem kojeg čeka finale Europske lige”, potvrdio je izbornik, prenosio je presicu N1.

Ljudi bliski jednom od ključnih igrača hrvatske nogometne reprezentacije govore kako je jako umoran te da zato neće doći na okupljanje u Split i Omiš, prenijele su Sportske novosti. Govore i kako nisu sigurni da će se Raketa odazvati za vrlo važnu utakmicu protiv Walesa u Osijeku u kvalifikacijama za Euro u subotu, 8. lipnja.

Znači, za utakmicu u Omišu nema Rakitića, Kovačića i Lovrena. Izbornik je komentirao i najveći problem od kad je on na klupi Vatrenih…

“Defanzivan skok je najveći problem otkatko sam tu. Moramo to popraviti i poboljšati, ali to nije samo rad već i odgovornost i disciplina u tom skoku. Znamo da Wales osim kontre i polukontre ima opasan prekid i to je opasnost koja se krije, ali probat ćemo sve to ispraviti”.