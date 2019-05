DALIĆ POTVRDIO NEUGODNU VIJEST: Protiv Walesa bez jednog od ključnih igrača; procurila informacija koja će rastužiti i sve u Dalmaciji

‘Rakitića nema za utakmicu protiv Walesa. No, koga nema bez njega se mora’

Hrvatska nogometna reprezentacija u petak u 15.00 igra prijateljsku utakmicu protiv NK Omiš povodom stotog rođendana spomenutog dalmatinskog niželigaša. Naši reprezentativci u Omiš stižu na poziv Ivana Perišića, a očekuje se kako će na toj nogometnoj priredbi čelnici HNS-a pokušat više izgladit, odnosno normalizirati odnose na relaciji “Savez – Hajduk”, te potvrditi, ako je moguće, utakmicu protiv Mađarske na Poljudu u listopadu ove godine.

Nezgodan termin

U srijedu poslijepodne reprezentacija se počela okupljati uoči prijateljskog susreta, a izbornik je u 17.30 u Splitu, točnije u hotelu Lav, održao press konferenciju i obratio se tamošnjim novinarima, te cjelokupnoj naciji:

“Nemamo puno izbora, dolazi nam ova kvalifikacijska utakmica u nezgodno vrijeme, muči me i termin u 15 sati zbog moguće vrućine. Bit će jako jako nezgodno, sjetite se samo Senegala u Osijeku prije početka SP-a. Izbora nemamo puno, no imamo kvalitetniju momčad. Wales ima svojih problema, Ramsey ne igra, no ne bih htio govoriti ništa o njima, dobili su Slovačku, opasni su u kontri.

Puno se toga mijenja, naš stil igre, tamo smo bili u drugačijoj postavi, sad smo favoriti svugdje, imamo taj posjed i moramo se paziti kontri. Bale je nezgodan, imaju par brzih, nezgodnih, jako nezgodnih igrača”, rekao je Dalić i potvrdio kako Ivan Rakitić neće igrati protiv Walesa:

‘Rakitića nema za utakmicu protiv Walesa’

“Rakitića nema za utakmicu protiv Walesa. No, koga nema bez njega se mora”, potvrdio je izbornik, prenosio je presicu N1.

Ljudi bliski jednom od ključnih igrača hrvatske nogometne reprezentacije govore kako je jako umoran te da zato neće doći na okupljanje u Split i Omiš, prenijele su Sportske novosti. Govore i kako nisu sigurni da će se Raketa odazvati za vrlo važnu utakmicu protiv Walesa u Osijeku u kvalifikacijama za Euro u subotu, 8. lipnja.

