Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić potvrdio je na konferenciji za medije u ponedjeljak da je Ivica Olić pred odlaskom iz redova hrvatske nogometne reprezentacije.

Olić je već nekoliko godina član stručnog stožera i Dalićev pomoćnik, a nedavno je stigla informacija da ga želi CSKA Moskva. Olić je za slavni ruski klub igrao tijekom svoje karijere. Evo što je Dalić rekao o tome:

“To je točna informacija i vijest. Ola i ja smo razgovarali u subotu oko toga. Bit će mi žao ako on napusti reprezentaciju ako on napusti reprezentaciju i stožer, puno mi znači i puno mi pomaže. Mi smo kompaktan stožer i puno smo dobrih stvari napravili. Međutim, ako se on odluči na takav korak, on ima moju podršku i moju pomoć u svakom pogledu“, rekao je izbornik pa nastavio:

“To je velik izazov za njega i velik klub. To je dobra stvar za hrvatski nogomet da tako velik klub zove hrvatskog trenera. Ako ostane s nama, bit će nam još draže. Nisam još razmišljao o tome tko će ga zamijeniti. Čekamo rasplet situacije oko Ivice pa ćemo odlučiti“, rekao je Dalić.

Slijede kvalifikacije

Hrvatska nogometna reprezentacija započinje okupljanje za svoj novi kvalifikacijski ciklus, ovog puta u skupini H za SP 2022. u Kataru, koji započinje 24. ožujka 2021. godine gostovanjem u Sloveniji.

Svjetske doprvake potom čekaju dva susreta kod kuće, protiv Cipra i Malte, a Izvršni odbor HNS-a je odlučio kako će te dvije utakmice biti odigrane na stadionu HNK Rijeka. Utakmica s Ciprom igra se 27. ožujka s početkom u 18:00 sati, a tri dana kasnije na rasporedu je dvoboj s Maltom, s početkom u 20:45 sati.

Hrvatska je u Rijeci do sada odigrala 16 utakmica i niti jednom nije izgubila, uz 13 pobjeda i tri remija.