DALIĆ POTPISAO NOVI UGOVOR, ZNA SE DOKAD OSTAJE IZBORNIK: Poljud ispao iz kombinacija, svjetski prvak stiže na Maksimir

Zlatko Dalić i službeno je potpisao novi ugovor kojim će funkciju izbornika Hrvatske obnašati do kraja 2022. godine. Bila je to samo jedna od brojnih odluka koje je HNS-ov izvršni odbor donio na današnjoj sjednici.

“Za nas niti jednoga trenutka nije bilo upitno da će Zlatko voditi momčad na EURU 2020. idućeg ljeta, a jako mi je drago što smo odmah dogovorili suradnju sve do Svjetskog prvenstva 2022. Zlatko je vrlo jednostavna i korektna osoba za razgovor, i lako smo dogovorili sve detalje oko nastavka suradnje. Njegovi rezultati govore sami za sebe, ponosni smo na sve što je do sada ostvario kao izbornik i Savez će njemu i reprezentaciji omogućiti maksimalne uvjete za rad, kao što je bilo i do sada”, izjavio je predsjednik HNS-a Davor Šuker.

“Zahvaljujem Davoru kao predsjedniku Saveza, rukovodstvu HNS-a i Izvršnom odboru na iskazanom povjerenju. Kako se odvila situacija s epidemijom i odgodom Eura na iduće ljeto, složili smo se da ima smisla zaokružiti cijelu priču do Svjetskog prvenstva 2022. godine. Uvijek sam govorio da nema veće časti od vođenja reprezentacije svoje zemlje i zato kod mene nije bilo nikakve dileme oko nastavka suradnje. Imam puno motiva, energije i ambicije, i dok god se tako osjećam, s puno ponosa ću voditi hrvatsku reprezentaciju”, poručio je izbornik svjetskih doprvaka, Zlatko Dalić.

Kako pišu Sportske novosti, jedna od “vrućih” tema bilo je i domaćinstvo utakmica Lige nacija u kojoj će se Hrvatska igrati protiv Portugala, Francuske i Švedske. Sa Francuzima i Šveđanima igramo kod kuće u razmaku od samo tri dana – 11. i 14. listopada, a lokacija će biti ista – Maksimir.

Obje utakmice igrat će se bez gledatelja, a u kombinacijama je bio i Poljud, no igrači i izbornik Dalić zagovarali su jedinstvenu lokaciju kako ne bi bili previše opterećeni putovanjima.

Domaćinstvo utakmice s Portugalom još je uvijek pod znakom upitnika jer se ne zna hoće li se dotad dozvoliti pristup gledateljima na tribine.