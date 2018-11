IZBORNIK DALIĆ OTKRIO NOVO PRAVILO U REDOVIMA VATRENIH: ‘Gotovo je s tim, odsad igraju samo ovi igrači’

Hrvatska je u nedjelju poražena na Wembleyju od Engleske sa 2-1

Hrvatska je porazom od Engleske na Wembleyju (1-2) izgubila šanse za plasman na završni turnir i ispala u niži rang Lige nacija. Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić, smatra da je reprezentacija ostavila dobar dojam, ali da nema pravo na kiks u nadolazećim kvalifikacijama.

“Do 78. minuta na Wembleyju bili smo prvi na tablici i imali Final Four. U posljednjih deset minuta to smo izgubili iz dva prekida, golove smo dobili kad su Englezi bili totalno nemoćni. To je naša slika. To što smo prvu utakmicu novog natjecanja izgubili 6:0, no vratili smo se kroz dva mjeseca. Hrvatska je igrala slično kao u Rusiji, dobro, kvalitetno, disciplinirano, odgovorno, pokazala znanje, ali i da smo al pari najvećim svjetskim momčadima”, rekao je izbornik za SN.

‘Potvrdili smo da Rusija nije slučajnost’

“To je dobitak Lige nacija. Potvrdila je da Rusija nije slučajnost, da smo i dalje u stanju ponuditi sjajne utakmice. Malo ostaje žal jer mogli smo biti među najbolja četiri, a eto nismo. No, dobili smo dobar temelj, podlogu za budućnost, igrače koji itekako mogu konkurirati. Tu mislim u prvom redu na Josipa Brekala i Nikolu Vlašića. Tin Jedvaj demonstrirao je da je kadar biti alternativa na boku, iako mu je prava pozicija na stoperu. I Antonio Milić je igrao dobro na lijevom beku. Imamo puno razloga za optimizam”, dodao je.

“Imamo bazu, veliki broj igrača, ali za one koji će biti s nama nastojat ću da igraju svi u svojem klubu. Formula je jednostavna, zvat ću po dva igrača za svaku poziciju, i to ne s kontinuitetom nastupa. Moramo suziti popis i koncentrirati kvalitetu”, dodao je.

‘Nemamo više pravo na kiks’

“Meni je ova jesen ukazala da ovo što je dosad bilo, ova lutanja s pozivanjem igrača koji ne igraju, da toga više ne bi smjelo biti. I neće biti. Jednostavno, dolaze kvalifikacijske utakmice, u njima nemamo pravo na kiks i više nemamo mogućnosti nešto gledati, provjeravati ili kontrolirati. Gotovo je s tim. Oni koji će igrati u klubu bit će s nama”, rekao je Dalić.

“Trebaju nam ljudi koji stalno nastupaju i u formi su. U Londonu želim uvesti napadača ili ofenzivnog veznjaka, okrećem se prema klupi i tamo vidimo Pjacu, Pašalića i Roga koji nemaju taj kontinuitet. To je malo problem koji moramo još izliječiti do kraja”, zaključio je izbornik.