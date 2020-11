Izbornik Hrvatske pričao je o svojim rotacijama u poprilično zgusnutom rasporedu te očekivanjima od pojedinih igrača

Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Stockholm i u subotu ju očekuje sraz sa Švedskom u Ligi nacija. Vatrenima nedostaje nekoliko igrača, a nakon remija (3:3) s Turskom u Istanbulu otpao je i Domagoj Vida koji je zaražen koronavirusom. No dobra je vijest da se vraćaju Dominik Livaković i Bruno Petković za susrete sa Šveđanima i Portugalom.

Izbornik Hrvatske u intervjuu za Sportske novosti je govorio o nadolazećim igračima Hrvatske za koje smatra da su budućnost naše reprezentacije.

“Veseli me pojava Pongračića jer on je pojačanje u dijelu u kojem smo pokazali slabosti, osnažio je konkurenciju u obrani. Raduje me što su se pojavili i Uremović i Ćaleta-Car, tri igrača koji će sigurno biti rješenja na duge staze”, iskren je bio Dalić koji je govorio i o rotacijama koje mora raditi zbog gustog rasporeda.

“Poštedio sam one koji su igrali najviše utakmica za reprezentaciju i za klub. Vlašić igra non-stop, Brozović, Luka i Kovačić također, Perišića sam stavio pola sata jer je za Inter u nedjelju bio na terenu samo 16 minuta u utakmici s Atalantom. Raspoređivao sam snage da svi budu jednako opterećeni. Htio sam odmoriti one kojima je to najpotrebnije”, rekao je hrvatski izbornik.

Komentirao i Škotsku

Reprezentacija Škotske izborila je plasman na EURO pobjedom protiv Srbije nakon jedanaesteraca te će se pridružiti Hrvatskoj, Engleskoj i Češkoj u skupini D Europskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić gledao je putem televizije sraz Srbije i Škotske. Vatrene sad na turniru očekuju dvije “gostujuće” utakmice. Engleska na Wembleyju i Škotska u Glasgowu. To zasigurno neće biti lako.

“Vidjeli smo očekivano neizvjesnu, izjednačenu i čvrstu utakmicu koja je imala ogroman ulog za obje reprezentacije što je utjecalo na izvedbu, pa je razumljivo da nismo gledali atraktivnu utakmicu s previše prilika. Škotska me ugodno iznenadila u većem dijelu susreta, uz očekivanu borbenost pokazali su se i taktički kvalitetnom ekipom. U drugom dijelu susreta su fizički pali i nisu izdržali u istom ritmu, no uspjeli su doći do jedanaesteraca i tako izboriti EURO, što je veliki uspjeh za Škotsku. Neće nam biti lako igrati dvije utakmice u gostima na EURU, to će sigurno Škotima – kao i Englezima – biti dodatan vjetar u leđa. Sa Škotskom nemamo sjajnu tradiciju, no sve to ne mijenja naš cilj – dolazimo na EURO kao svjetski doprvaci i želimo proći skupinu”, rekao je za službenu stranicu HNS-a nakon jučerašnje utakmice Srbije i Škotske.

Također je komentirao i ostale utakmice dokvalifikacija.

“Vrijedi primijetiti da su Slovačka i Mađarska izborile EURO, pa će četiri momčadi iz naše skupine biti na završnici, što dovoljno govori o kvaliteti skupine u kojoj smo završili kao prvoplasirani. Čestitam Sjevernoj Makedoniji na povijesnom uspjehu, a za EURO je sigurno dobro što su se Mađari i Škoti plasirali kao domaćini. Ove utakmice su nas podsjetile da je EURO blizu, i sigurno se tomu svi jako radujemo, no prije toga imamo i druge važne izazove, počevši od Švedske. Stoga, prvo koncentracija na ono što je ispred nas, a onda će biti vremena za razmišljanje o EURU.”